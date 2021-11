Enhedslisten kigger mod København og Bornholm

Enhedslisten er ikke ligefrem kendt som det store borgmesterparti, men partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, ser med spænding mod både København og Bornholm.

Det fortæller hun, da hun tirsdag eftermiddag afgiver sin stemme på Lergravsparkens Skole i København.

- Vi står med et rigtigt spændende valg her i København, hvor der har været målinger, der har indikeret, at vi kunne blive det største parti.

- Vi har faktisk også et rigtigt spændende valg på Bornholm, hvor vi har haft samme slags målinger - altså at største parti kunne blive Enhedslisten på solskinsøen, siger hun.

Enhedslisten har den seneste tid vundet ind på Socialdemokratiet, og der er stor spænding i hovedstaden, fordi meningsmålinger har spået næsten dødt løb mellem de to store partier, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Mai Villadsen og resten af partiet kan håbe på, at partiets spidskandidat i København, Line Barfod, kan blive overborgmester. Det selv om Line Barfod ikke har slået fast, at hun går efter posten.

Svaret har tidligere lydt, at valget må give svaret. Og så kommer det til at kræve en del forhandling med de andre partier.

Også på Bornholm er der stor spænding, da Enhedslisten i tidligere målinger har stået til at få fem mandater. Det samme som både Socialdemokratiet og Venstre.

Den berømte tunge på vægtskålen kan meget vel blive Bjarne Hartung Kirkegaard, der er spidskandidat for Kristendemokraterne.

Han har ikke på forhånd lovet at støtte hverken Socialdemokratiet eller Venstre.

På Bornholm hedder viceborgmesteren Morten Riis og er fra Enhedslisten. Spørgsmålet er, om han kan trække nok stemmer til, at partiet kan få en borgmesterpost på solskinsøen.

Det er første gang, at Enhedslisten går til et kommunal- og regionalvalg med Mai Villadsen som politisk ordfører - og dermed frontfigur.

I København, hvor Mai Villadsen stemmer, er partiets spidskandidat Line Barfod.

- Jeg bor i en almen bolig her i nærheden. Jeg håber, at vi får en ny borgmester, som hedder Line Barfoed og kommer til at bygge nogle flere af dem, siger Villadsen.