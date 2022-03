Enhedslisten med milliardforslag

Regeringens støtteparti Enhedslisten foreslår at afsætte en milliard kroner, som skal betale for de humanitære udgifter og asyludgifter, som Danmark fremover kan få som følge af krigen i Ukraine.

Forslaget kommer, efter at en særlov for flygtede ukrainere under stor debat blev vedtaget onsdag aften.

Enhedslisten stemte for loven, men forsøgte sammen med de radikale og SF i 11. time at få ændret finansieringen med et ændringsforslag. Det var uden held.

Partierne er imod, at loven bliver finansieret af udviklingsbistand. Det vil Enhedslisten undgå sker igen.

- I går ved tog vi en særlov for ukrainske flygtninge. Desværre kunne vi ikke få flertal for at ændre finansieringen fra at blive taget fra udviklingsbistanden, siger Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, Rosa Lund.

- Derfor trækker vi nu en streg i sandet for at sikre, at vores fremtidige og helt nødvendige hjælp til Ukraine ikke udhuler udviklingsbistanden yderligere.

Særloven koster omtrent 2,2 milliarder kroner i 2022. Over to milliarder bliver taget fra udviklingsbistanden, som er hjælp tiltænkt verdens fattigste.

Den øremærkede milliard forestiller Enhedslisten sig, skal bruges i forbindelse med krigen i Ukraine, så det ikke længere er udviklingsbistanden, der betaler for det.

Det vil sige, at hvis der kommer flere flygtninge, end Danmark regner med, så skal det være puljen på én milliard kroner, der betaler.

Pengene vil Enhedslisten dels finde i den generelle reserve på 3,5 milliarder kroner, der blev afsat årligt i 2022 og 2023 med aftalen om det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Derudover mener partiet, at det er muligt at finde engangsbeløb, ligesom der blev fundet penge til midlertidige corona-udgifter.

Allerede før loven blev vedtaget, opfordrede de tre støttepartier i en betænkning til, at det blev undersøgt, om pengene til særloven kunne tages fra det nationale kompromis.

Særloven - der også er kendt som ukrainerloven - skal blandt andet gøre det lettere for ukrainere hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.

Loven blev fremsat mandag og er blevet hastebehandlet af Folketinget. Og trods en række ændringsforslag blev forslaget vedtaget, som det oprindeligt var blevet fremsat. Alle støttepartier stemte for.

Kun partiet Frie Grønne stemte imod. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet stemte hverken for eller imod.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Enhedslisten får svært ved at komme ud af deres Nato-krise, vurderer Joachim B. Olsen i ugens udgave af 'Ingen kommentarer'.