Enhedslisten og DF: Klippekort til ældre skal stå i loven

Folketinget skal forpligte kommuner til at hjælpe svage ældre med et smut til frisøren, et besøg hos børnebørnene eller en gåtur i skoven.

Det mener Enhedslisten, der vil forpligte kommuner til at give ældre en halv times valgfri hjælp ud over den normale pleje.

- Vi mener, at ældreområdet nu er blevet så presset, at det er nødvendigt at indføre minimumsrettigheder, siger partiets ældreordfører, Peder Hvelplund.

Enhedslisten støtter dermed Ældre Sagens forslag om at skrive en klippekortordning til svage ældres omsorg ind i loven.

Det skal dog gå hånd i hånd med flere midler til ældreområdet i kommunerne, mener ældreordføreren.

Dansk Folkeparti støtter også forslaget om at skrive det ind i lovgivningen.

- Hvis man ikke vil prioritere ældreområdet og klippekortordninger, bliver vi nødt til at tydeliggøre det i loven, siger DF's ældreordfører, Karina Adsbøl.

Klippekortordningen, der skulle sikre de svageste ældre 30 minutters valgfri hjælp, er ifølge Kristeligt Dagblad helt eller delvist afskaffet i 16 kommuner.

Dertil kommer, at fagforeningen FOA har kendskab til ti kommuner, der planlægger at spare på klippekortene.

Fra 2019 har alle kommuner fået penge til klippekortet. Men da pengene bliver fordelt via bloktilskuddet, kan kommunerne vælge at bruge pengene til andre formål.

Ældre Sagen mener, at kommunerne tager vigtige muligheder fra de svageste ældre, når de vælger ikke at bruge pengene på klippekortet.

Socialdemokratiet ser lovændringen som en fristende idé. Alligevel er det ifølge partiets ældreordfører, Birgitte Vind, ikke noget, partiet vil gøre her og nu.

- Det lyder umiddelbart rigtig besnærende. Jeg vil ikke afvise, at det skal være sådan. Men kommunernes frihed til at tilrettelægge arbejdet, så det passer til de enkelte kommuner og deres borgere, er vigtig, siger hun.

SF afviser ikke Ældre Sagens forslag. Partiets ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, ser dog allerhelst, at der tilføres flere penge til ældreområdet i kommunerne.

Venstre er mere tilbageholdende med at erklære støtte til omskrivningen af loven. Partiet vil dog tage sagen op med ældreminister Magnus Heunicke (S).

- Det er en rigtig spændende tankegang. Det vil jeg gerne drøfte med sundhedsministeren, siger Venstres ældreordfører, Jane Heitmann.