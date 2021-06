Enhedslisten: Regeringen skal undskylde for overvågning

Regeringen er gået for langt i bestræbelserne på at øge overvågningen i Danmark.

Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen i hendes tale på grundlovsdag.

Her kritiserer hun både justitsminister Nick Hækkerup (S) for hans ønske om at øge overvågningen og regeringen for ikke at give en undskyldning for sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningstjenesten kritiseres af flere lande for at have givet USA adgang til overvågning.

- 'Med overvågning stiger friheden', kunne man høre i den offentlige debat for to år siden. Det var ord, som man skulle tro kom fra en gammel sovjetleder eller fra den amerikanske facebook-milliardær Mark Zuckerberg. Men ordene kom på Folketingets talerstol, fra den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup, siger Mai Villadsen i talen.

Her lægger hun vægt på, at overvågningen allerede er gået for vidt i Danmark.

- Regeringen vil have mere overvågning, selv om der er over 1,5 millioner overvågningskameraer i Danmark og eksperter vurderer, at vi er et af de mest videoovervågede lande i verden, siger Mai Villadsen.

Hun opfordrer i sin grundlovstale samtidig regeringen til at give en undskyldning for sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, der har vakt international opsigt:

- Lige nu ruller endnu en overvågningsskandale. Forsvarets Efterretningstjeneste har tilsyneladende givet amerikanerne adgang til at overvåge vores naboer i Sverige, Norge og Tyskland. De har tilladt spionage imod toppolitikere i de lande. Den samme tjeneste, som blev berygtet for at rette overvågningskanonerne imod den danske befolkning.

- Jeg er sikker på, at det bliver svært at komme til bunds i sagen og at regeringen vil stejle over ethvert forslag til om mere åbenhed og eftersyn af efterretningstjenestens aktiviteter. Men lad mig sige det helt klart. Det er ikke sådan, vi arbejder i et demokrati, siger Mai Villadsen.

Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den svenske statsminister, Stefan Löfven, har udtalt, at de forventer en forklaring.

Mette Frederiksen understregede i denne uge, at der ikke må forekomme systematisk overvågning af allierede. Hun mener dog ikke, at Danmarks forhold til for eksempel Tyskland og Frankrig har lidt skade.

Den tilgang er ikke tilstrækkelig, mener Enhedslisten:

- Jeg vil bruge anledningen til at sige helt klart til statsminister Mette Frederiksen: Vi skal give vores naboer en klar undskyldning og undersøge sagen til bunds, så den danske efterretningstjeneste eller den amerikanske efterretningstjeneste ikke én gang til krænker vores naboer eller den danske befolkning, siger Mai Villadsen.