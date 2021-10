Enhedslisten ser behov for akut løft til psykiatrien

I regeringens forståelsespapir med sine støttepartier blev der givet håndslag på, at der skulle laves en 10-årsplan for psykiatrien i Danmark, der har været plaget i årevis. Endnu er der ikke sket det store, og derfor ser Enhedslisten behov for et nyt milliontilskud.

Det siger partiets psykiatriordfører, Peder Hvelplund, fredag forud for Psykiatritopmøde 2021, der bliver afholdt lørdag. Partiet vil have tilført 300 millioner kroner til området på finansloven.

- Nu har vi i to år ventet på den plan. Så vi er efterhånden bekymrede over, om 10-årsplan betyder, at vi skal vente 10 år på en plan.

- Der er akut behov for midler til især socialpsykiatrien, hvor nogle af de mest udsatte borgere får en behandling, vi simpelthen ikke kan være bekendt, siger Peder Hvelplund.

De 300 millioner kroner, som partiet vil have på finansloven, mener partiet skal gå til kommunernes botilbud, uddannelse af ansatte og støtte til forebyggelse ved rådgivning.

I regeringens og støttepartiernes første finanslov, Finansloven for 2020, afsatte man 600 millioner kroner årligt til området som løsning indtil en 10-årsaftale kunne indgås. Men det skal altså forøges med 50 procent, spørger man Peder Hvelplund.

- Vi var hele tiden klar over, at det ikke var tilstrækkeligt. Det skulle løfte hospitalspsykiatrien. Men der er også brug for at løfte psykiatrien ude i kommunerne, der jo har meget af det forebyggende arbejde og botilbud, siger ordføreren.

Peder Hvelplund håber, at der snart kommer gang i forhandlingerne om en egentlig langsigtet plan for området.

- Vi presser fortsat på og jeg forventer, at der kommer skred i forhandlingerne. Vi har sagt til regeringen, at det er vigtigt at vi får en inddragelse af både brugere, pårørende og faglige organisationer, så vi får en helstøbt plan.

- Men vi må konstatere, at vi har ventet rigtigt lang tid nu. Og det kan vi ikke blive ved med.