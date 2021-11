Enhedslisten stormer frem på Bornholm og er største parti

Enhedslisten brager frem i Bornholms Regionskommune og er det største parti med 7 ud af 23 mandater. Det er fem flere end i 2017.

Næsten hver fjerde - 23,1 procent - af de, der stemte ved kommunalvalget på klippeøen, satte sit kryds ved Enhedslisten.

Men trods det gode valg løber Enhedslisten ikke med borgmesterposten. Det bliver i stedet Jacob Trøst fra De Konservative, skriver TV 2 Bornholm, mens Morten Riis fra Enhedslisten bliver viceborgmester.

Konstitueringen består foruden De Konservative af Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Men da både SF og Socialdemokratiet går fra valget med et nederlag, er der blåt flertal på Bornholm. Det flertal dækker over mandater fra DF, De Konservative, Venstre, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne.

Borgmesterpartiet Socialdemokratiet får stryg ved kommunalvalget og bliver halveret med fremover fire mandater i kommunalbestyrelsen.

Det sker, efter at Winni Grosbøll, der var en meget populær S-borgmester på øen, i januar i år trådte tilbage efter 11 år på posten.

Thomas Thors (S) overtog roret og erkendte inden valget, at arven efter Grosbøll kunne blive tung at løfte. Og han fik ret. Han har ikke kunnet sikre samme opbakning som sin forgænger, da Socialdemokratiet går 18,9 procentpoint tilbage.

Han erkender over for TV 2 Bornholm, at løbet er kørt, og 11 års socialdemokratisk styre ser dermed ud til at være ovre.

- Nu er jeg valgt ind jo, men som alle ved, så har jeg gjort plads til en kommende borgmester, og det håber jeg at gøre i den kommende periode, siger han til TV 2 Bornholm.

Det er heller ikke gået godt for Alternativet, der mister sit eneste mandat og derfor ryger ud af kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for SF. Begge partier har fået under tre procent af stemmerne.

De Konservative har fået et rigtig fint valg og vinder tre mandater i kommunalbestyrelsen, hvor partiet ikke har været repræsenteret de seneste år.

Inden optællingen var der flere, der spåede, at Dansk Folkeparti kunne få et godt valg på Bornholm.

Sådan endte det ikke helt, men partiet har dog holdt stand på øen, og på grund af Socialdemokratiets tilbagegang er det nu det næststørste parti på Bornholm målt i procent stemmer.

DF får fire mandater ligesom Socialdemokratiet.

Det er hverken lykkedes De Radikale, Nye Borgerlige, Veganerpartiet eller partiet Lavere skatter og afgifter at sikre sig nok stemmer til et mandat i kommunalbestyrelsen på Bornholm.