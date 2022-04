Enhedslisten vil afsætte milliarder til velfærdsjobs

Enhedslisten har sammen med det øvrige røde flertal i Folketinget allerede sat en del penge af til forbedringer af velfærdssektoren.

Der er blandt andet sat penge af til 1000 flere sygeplejersker og 1000 flere ansatte i hjemmeplejen.

Problemet er imidlertid, at de offentligt ansatte alligevel forsvinder fra plejehjemmene og sygehusene, og derfor har Enhedslisten i anledning af 1. maj lanceret et udspil, der skal skaffe flere varme hænder end dem, der er nu.

Først og fremmest vil partiet sætte fem milliarder kroner af til en lavt- og ligelønspulje til de næste overenskomstforhandling.

Samtidig vil partiet gøre det mere attraktivt at tage en velfærdsuddannelse, og så vil man forbedre arbejdsvilkårene, så flere vil blive længere i deres fag.

- Udspillet er først og fremmest et opråb for at gøre noget ved den ligelønsproblematik, vi står med.

- Medarbejderne flygter ud af det offentlige, og færre og færre søger ind på de store velfærdsuddannelser. Det er et alvorligt problem, som betyder, at hele velfærdssamfundets fremtid er på spil, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, til partiets hjemmeside.

Enhedslisten vil blandt andet finansiere udspillet med en ekstra selskabsskat, der skal opkræves blandt de selskaber, der forrenter deres egenkapital bedre end 15 procent. Partiet vil også fjerne de særlige skattefordele for søfolk.