Enhedslisten vil give gavekort til millioner af danskere

Over tre millioner personer skal have gavekort på 1000 kroner, hvis det står til regeringens støtteparti

Alle udeboende personer over 18 år med en månedlig indkomst før skat på op til cirka 32.000 kroner skal have et oplevelsesgavekort på 1000 kroner.

Det mener Enhedslisten.

Meldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere på måneden sagde, at regeringen med et fradrag vil gøre det billigere for danskerne at spise på restaurant eller overnatte på hotel.

Forslaget er en del af de igangværende finanslovsforhandlinger. Her forhandler regeringen intenst i disse dage med især støttepartierne De Radikale, Enhedslisten og SF.

Victoria Velasquez, der er Enhedslistens erhvervs- og beskæftigelsesordfører, mener, at et gavekort på 1000 kroner vil gavne i de kommende jule- og vintermåneder.

- Hele coronakrisen har været hård og ikke mindst det mørke efterår, hvor der har været behov for yderligere restriktioner. Med et oplevelsesgavekort kan vi give folk en på opleveren og lidt lys i vintermånederne. Det synes jeg ærlig talt, de har fortjent, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Og samtidig sætter vi gang i oplevelsesøkonomien. Det vil være særlig godt for de mange små virksomheder og lønmodtagere i brancher, der har fået revet tæppet væk under sig af corona-pandemien, siger Velasquez.

Enhedslistens forslag vil gavne cirka 3,3 millioner danskere. Ifølge Enhedslisten vil de samlede udgifter til forslaget være på 3-3,5 milliarder kroner.

- Hvis vi giver et oplevelsesgavekort til alle, der tjener op til cirka 32.000 kroner om måneden før skat, så vil det være et stærkt supplement til over tre millioner danskere, der kan gå ud og nyde lidt julestemning eller hygge sig i vintermånederne, siger Velasquez.

- Hygge krydret med ansvarlig økonomisk politik, der sikrer beskæftigelse og arbejdspladser, er en god cocktail op til julen. Det her er vores bud på, hvordan vi gør det på en måde, der både er godt for ligheden i vores samfund, og hvor vi mest effektivt sætter gang i økonomien.

- Der er flere gode årsager til at give det til dem med lave og almindelige indkomster, for os er der ingen logik i, at vi skal dele penge ud til de rigeste, så de kan polstre opsparingskontoen endnu mere, siger hun.