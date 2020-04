Enhedslisten vil have whistleblower-ordning til snyd med coronahjælp

Det skal være muligt at beskytte medarbejdere, som får nys om uregelmæssigheder eller snyd med de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget under coronakrisen.

Det mener Enhedslisten, som foreslår, at der oprettes en whistleblowerordning.

- Jeg regner med, at de fleste kan finde ud af at overholde reglerne og kan vise samfundssind.

- Men de steder, hvor man ikke kan det, skal hammeren falde hårdt, og den skal falde hurtigt, siger beskæftigelses- og erhvervsordfører Victoria Velásquez (EL).

Ifølge Enhedslisten skal whistleblowerordningen særligt være til hjælp ved sager, der vedrører ordningen om lønkompensation.

Lønkompensation er en del af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at hjælpe virksomheder gennem coronakrisen. Ordningen betyder, at staten kan betale størstedelen af hjemsendte medarbejderes løn.

Ordføreren fortæller, at hun, siden aftalen om lønkompensation blev indgået i marts, har modtaget flere henvendelser fra borgere, som eksempelvis bliver bedt om at arbejde sort, mens virksomheden modtager lønkompensation.

Som det er i dag, er en medarbejder, som henvender sig til myndighederne med mistanke om snyd med en hjælpepakke, ikke anonym.

Victoria Velásquez frygter, at det får mange til at undlade at anmelde arbejdsgiveren, fordi de kan miste jobbet i en tid, hvor der i forvejen er stor arbejdsløshed.

- Når en arbejdsgiver registrerer, at en medarbejder er på lønkompensation, får medarbejderen ind i sin e-Boks, at man skal reagere straks, hvis der er uoverensstemmelser.

- Det er der nogen, som gør. Men de er altså ikke beskyttede, siger Victoria Velásquez.

Hun opfordrer til, at der i samme omgang kommer en sikkerhed for, at medarbejdere i udgangspunktet ikke kan blive fyret, hvis det opdages, at vedkommende har meldt sin virksomhed.

Alternativt skal de modtage en godtgørelse, siger Victoria Velásquez.

Erhvervsministeriet meddelte torsdag, at der indtil videre er udbetalt 2,7 milliarder kroner fra ordningen om lønkompensation.

25.000 virksomheder har søgt om lønkompensation, og omkring 14.500 har fået udbetalt penge eller ventes at få det inden for de kommende dage.