Enhedslisten vil ikke pille ved julen i forhold til at indføre begrænsninger for folks rejser rundt i landet.

Det fortæller partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Nej, men hvis tallene bliver ved med at stige, kan jeg ikke afvise, at det kan komme på tale senere.

Men der bør indføres nye regler for at bekæmpe et højt smittetal i særligt hovedstaden, mener han.

Heunicke fortæller at man vil teste 200.000 unge i hovedstadskommuner inden jul

Her er der 786 smittede per 100.000 indbyggere. Det svarer til, at 0,7 procent af indbyggerne i Københavns Kommune den seneste uge er bekræftet smittet med coronavirus

- Det er meget bekymrende tal, og derfor mener jeg også, man kan overveje yderligere restriktioner.

- For eksempel nedlukning af storcentre og øvrige dele af handelslivet, og man bør nok også se, om det er nu, man bør sende også de mindste børn hjem fra skole, siger Peder Hvelplund.

Direkte adspurgt siger han, at det ikke bare skal være en overvejelse, men at det er noget, han mener, at regeringen og sundhedsmyndighederne bør gøre.

Dog er tiden endnu ikke kommet til at sætte en stopper for juletrafik på tværs af kommune- og regionsgrænser, mener sundhedsordføreren.

- Jeg mener ikke, vi helt er der endnu. Nu skal vi først se, hvilken effekt de restriktioner, vi har indført, kommer til at få. Og så er der den overvejelse, at hvis vi indfører rejserestriktioner, om det overhovedet er noget, folk vil overholde, siger Peder Hvelplund.