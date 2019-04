Enhedslisten vil vælte Socialdemokratisk regering

Enhedslisten vil vælte en regering ledet af Socialdemokratiet, hvis den økonomiske politik ikke bliver anderledes, end den har været de seneste 20-30 år

Det skriver Berlingske på baggrund af et interview med Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Skal der være en ny regering med vores mandater i ryggen, skal det være en regering, der sætter en ny retning, hvor man gør op med en asocial økonomisk politik, der øger uligheden og skærer i velfærden. Det er ufravigeligt, siger hun.

Adspurgt om, hvorvidt Enhedslisten decideret vil udtrykke mistillid til en S-regering, svarer hun ja.

Eftersom man ikke må have et flertal imod sig i Folketinget, vil det kunne få en S-regering til at falde og bringe Lars Løkke Rasmussen (V) til magten.

Men det afviser Pernille Skipper.

En regering med Lars Løkke Rasmussen som statsminister vil også skulle bremses, og dermed kan det betyde nyvalg, fortæller den politiske ordfører.