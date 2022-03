Enhedslistens hykleri: Ansætter vennerne

Der var en, der var to, der var tre ...

Enhedslisten bliver ved med at ansætte egne folk som embedsmænd i Københavns Kommune, selv om partiet flere gange har langet ud efter Socialdemokratiets evne til at finde en tidligere sosser til at varetage neutrale funktioner som en del af embedsværket i ministerierne.

Nu praktiserer Enhedslisten selv præcis det trick.

Ekstra Bladet kan nu beskrive, hvordan partiets borgmestre i landets største kommune på få måneder udelukkende har ansat egne folk i nøglepositioner i forvaltningen.

Først blev tidligere partisoldat - og Pernille Skippers ven - Simon Nyborg ansat som kommunikationschef for Line Barfod, og nu har teknik- og miljøborgmesteren ansat Mads Stæhr Plovgaard som personlig assistent. Endnu en tidligere Enhedslisten-mand, der har været uddannelsespolitisk rådgiver for partiet fra 2017 til 2020.

Derudover har socialborgmester Karina Vestergård Madsen også fået ny personlig assistent, der har tilknytning til Enhedslisten.

Her er der tale om tidligere politisk konsulent hos Socialpædagogerne Kirstine Nylev, der er personlig ven med 1. stedfortræder for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation, Klaus Goldschmidt Henriksen. De to har skrevet en bog sammen, ligesom det på Facebook fremgår, hvordan hun støttede ham i valgkampen til kommunalvalget.

Afvist igen og igen

I flere dage har Ekstra Bladet forsøgt at få et interview med Line Barfod for blandt andet et høre, om det kun var Enhedslisten-kandidater, der er blevet kaldt til samtale med borgmesteren inden beslutningen, men vi er blevet afvist gang på gang.

Sekretariatschef Morten Rixen oplyser dog, at det udelukkende er ansættelsesudvalget, der har ansat de to EL-folk i Line Barfods administration.

Men hun har ikke stået helt udenfor. Sekretariatschefen bekræfter over for Ekstra Bladet, at kandidaterne har været til samtale hos borgmesteren, inden de er blevet valgt.

'Inden den endelige aftale er indgået, har de kandidater, som ansættelsesudvalget har peget på, været til en kort samtale med borgmesteren og mig. Det er en helt sædvanlig procedure for ansættelsen af chefer og medarbejdere, der kommer til at have et tæt samarbejde med borgmesteren, og den benyttes eksempelvis også ved ansættelsen af direktører og vicedirektører,' skriver sekretariatschef Morten Rixen i et skriftlig svar til Ekstra Bladet.

Derudover forsikrer de, at det er de bedst egnede kandidater, der er blevet valgt, ligesom kommunen slår fast, at alle retningslinjer er fulgt.

Demokratiets grundsten

Enhedslistens stærkeste kritiker af disse vennetjenester i embedsværket har været Rosa Lund, der blandt andet i et interview med DR kaldte det neutrale embedsværk for hele grundstenen i demokratiet.

- For mig er det vigtigt, at vi har et fuldstændig neutralt embedsværk i Danmark. Det skal vi kunne stole på som folketingsmedlemmer. Det er hele grundstenen i vores demokrati. Derfor er det problematisk, hvis der kan sættes spørgsmålstegn ved det, lød kritikken

Derudover kaldte hun det faktum, at syv ud af ni nye presse- eller kommunikationschefer i ministerierne har en politisk tilknytning til de socialdemokratiske ministre, for mistænkeligt.

Rosa Lund: Tre gange lige efter bogen

Da Rosa Lund første gang skulle svare på spørgsmål om sit partis ansættelse af egne folk i embedsværket, lød forsvaret, at der ikke var nogen systematik i ansættelserne, ligesom hun ikke havde nogen grund til at tro, at det ikke er foregået efter bogen.

Nu er tre ud af tre ansættelserne i socialforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen gode parti-støtter, men Rosa Lund er stadig ikke mistænkelig på sine EL-kollegers vegne.

- Når vi nu kan skrive, at der er tre Enhedslisten-ansatte, synes du så, at der er et problem?

- Som jeg sagde sidst, så ved jeg ikke noget om, hvordan ansættelsesprocessen på rådhuset fungerer. Men jeg har ingen grund til at tro, at de her ansættelser ikke er foregået lige efter bogen, siger Rosa Lund.

- Men ser det ikke mærkeligt ud, at du tidligere har sagt, at systematikken var et problem, men nu ikke er det?

- Det er helt fair, at I spørger mig. Og som jeg også sagde til DR dengang, så er der jo intet odiøst i, at den ansatte har en partibaggrund, så længe stillingen er slået op, og den bedst kvalificerede har fået jobbet. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at det ikke foregået lige efter bogen.

- Det her ser jo systematisk ud, men du har stadig ingen grund til at tro, at der er sket noget mistænkeligt?

- Som jeg hele tiden har sagt, så er der ikke noget odiøst i, at embedsmænd har partibaggrund. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at det ikke foregået lige efter bogen, siger Rosa Lund.

Socialborgmester afviser

Tendensen med at ansætte sine egne folk har også spredt sig til socialforvaltningen, hvor Line Barfods partikollega Karina Vestergård Madsen har fået ny personlig assistent. 45 søgte stillingen, og valget faldt igen på en Enhedslisten-støtte. Men forvaltningen afviser, at hun har fået særbehandling.

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med Karina Vestergård Madsen, men hun har takket nej. Vi har dog fået følgende svar.

'Fire blev kaldt til 1. samtale og to til 2. samtale. Ansættelsesudvalget, som socialborgmesteren ikke var en del af, valgte Kirstine Nylev på baggrund af faglige kvalifikationer, og alle regler er overholdt,' skriver forvaltningen til Ekstra Bladet.

