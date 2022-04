Enhedslistens syge byråd

Samtlige af Enhedslistens byrådsmedlemmer i Aarhus er sygemeldt. Tidligere byrådsmedlem beskylder ekskluderet veteran for at skabe dårligt arbejdsmiljø

Det fyger med anklager om sexisme og dårligt arbejdsmiljø i Enhedslisten i Aarhus, hvor tre ud af tre byrådsmedlemmer pt. er sygemeldt.

Den ene af de tre er spidskandidaten, Laura Bryhl, der ved kommunalvalget sidste år i en alder af 26 år strøg ind i byrådet med fjerdeflest stemmer.

Men efter at have været sygemeldt siden starten af marts har Laura Bryhl nu taget sygeorlov på ubestemt tid 'på grund af sin helbredstilstand', fremgår det af Enhedslistens indstilling til byrådet om Bryhls stedfortræder.

Samtidig har partiets to øvrige byrådsmedlemmer, Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup, været sygemeldt siden henholdsvis midten af marts og starten af april.

Laura Bryhl fik 4865 stemmer ved kommunalvalget i Aarhus. Foto: Rikke Kjær Poulsen

Forventer fuldtalligt fremmøde

Det har ikke været muligt at få at vide, præcis hvorfor de tre byrødder er sygemeldt.

Lone Degn, der er talsperson og bestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Aarhus, vil ikke udtale sig om medlemmernes sygdom.

- Det er personfølsomme oplysninger, så det kan jeg ikke fortælle om, siger Lone Degn til Ekstra Bladet.

Dog forventer Lone Degn, at både Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup er på benene igen inden det næste byrådsmøde onsdag 27. april.

- Vores princip er, at vi supplerer med stedfortrædere, så snart der er forfald. Så det gør vi selvfølgelig. Derfor regner vi også med at være fuldtallige på næste byrådsmåde, siger Lone Degn.

'Sexistisk adfærd' og dårligt arbejdsmiljø

Det er endnu et mysterie, hvad der foregår i Enhedslisten.

Men noget kunne tyde på, at Laura Bryhls sygeorlov handler om arbejdsmiljøet i Enhedslisten.

Ifølge tidligere byrådsmedlem Lone Norlander Smith, kan der nemlig være en sammenhæng mellem Laura Bryhls sygeorlov og en betændt sag fra 20. marts.

Her valgte Enhedslistens hovedbestyrelse at ekskludere tidligere byrådsmedlem, 77-årige Viggo Jonasen, på grund af 'chikanerende og sexistisk adfærd' - der blandt andet har været rettet mod Laura Bryhl.

- Det er klart, jeg kan ikke udtale mig om hendes sygeorlov, og hvad der er den direkte bevæggrund for det. Men det er jo sammenfaldende med, at der er et dårligt arbejdsmiljø i Enhedslisten i Aarhus. Jeg vurderer, at det er en udløber af den eksklusionssag, der har været, siger Lone Norlander Smith til Ekstra Bladet.

Tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen er smidt ud af Enhedslisten på grund af sexistisk adfærd. Foto: Rasmus Baaner

Absurd scenarie

Lone Norlander Smith har selv siddet i byrådet med Viggo Jonasen, og hun har også bidraget til de anklager, der har ført til hans eksklusion.

Hun beskylder ham for at være en af årsagerne til det dårlige arbejdsmiljø.

Men hvis sygdommen fortsætter i Enhedslisten, kan der meget vel opstå et noget absurd scenarie. Nemlig at Viggo Jonasen, der er smidt ud af partiet, alligevel kan ende i byrådet igen i kraft af sit valg som suppleant.

Det kræver dog, at både Katrine Vinther Smith og Thure Hastrup forlænger deres sygemeldinger.

- Ude af proportioner

Viggo Jonasen er blandt andet blevet beskyldt for gentagende gang at kalde den unge Laura Bryhl for 'studine', at følge efter hende på gangene og for at sige, at Laura Bryhl kun har fået mange stemmer på grund af sit udseende.

På et evalueringsmøde om valgkampen skulle han herudover have udtalt, at 'vi næste gang skal have stemmer, fordi vi mener noget, og ikke bare, fordi vi er kønne'.

Over for Ekstra Bladet afviser Viggo Jonasen pure at skulle have sagt, at de mange stemmer kun skyldes Bryhls udseende, eller at han har fulgt efter hende på gangene.

Han erkender, at han kan have sagt, at partiet skal vælges på baggrund af holdninger og ikke udseende, men understreger, at det har været en generel udtalelse, der ikke har været møntet på Laura Bryhl.

Samtidig anerkender han også at have kaldt Laura Bryhl for 'studine' - en enkelt gang - hvilket han dog gerne vil undskylde for.

- Jeg har ikke noget imod at sige undskyld for at have sagt 'studine' en enkelt gang. Det vil jeg gerne sige undskyld for. Men det er så også dét, sagen består i, siger Viggo Jonasen til Ekstra Bladet.

Viggo Jonasen ser generelt hovedbestyrelsens beslutning om at smide ham ud af partiet som en overreaktion, og han mener ikke, at hovedbestyrelsen har undersøgt sagen grundigt nok.

Enhedslisten skal tage stilling til sagen om Viggo Jonasens eksklusion på partiets landsmødet 13.-15- maj i år.