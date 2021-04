Enighed om regering i Grønland

Venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) danner regering med partiet Naleraq i Grønland. De to partier har et snævert flertal på 16 mandater i Inatsisartut.

IA ledes af Múte B. Egede, der også vil indstille medlemmer til det kommende Naalakkersuisut, som er selvstyret.

Selvstyret og ministrene skal efterfølgende formelt godkendes af Inatsisartut, parlamentet, ved den konstituerende samling, som begynder næste fredag 23. april.

I tiden siden valget til Inatsisartut den 6. april, hvor IA blev Grønlands største parti, har IA forhandlet med partierne Naleraq og Atassut.

Atassut ønskede dog ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.AG ikke at være en del af selvstyret, men i stedet blot at være støtteparti, da Atassut i modsætning til de to nye regeringspartier ikke ønsker at arbejde målrettet for større grønlandsk selvstændighed.