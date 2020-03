Enigt Folketing vedtager hjælp til erhvervslivet

To hastelove er tirsdag endeligt vedtaget i Folketinget. De to love skal hjælpe dansk erhvervsliv i den krise, det er kastet ud i på grund af coronavirus.

Det første lovforslag, L134, udskyder betaling af skat og moms for virksomheder for samlet 165 milliarder kroner. Den anden lov, L135, ændrer loven om lønrefusion og sygedagpenge.

- Det er utrolig flot, at et enigt Folketing stemmer hele 165 milliarder kroner igennem til ekstra likviditet til dansk erhvervsliv. Det betyder, at vi holder hånden under rigtig mange danske arbejdspladser, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Konkret udskyder lovgivningen virksomheders betaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og B-skat.

Partierne i blå blok støtter forslaget, men mener, at det svigter de virksomheder, som enten har haft et stort fald i indtægter eller helt har mistet deres indtægt.

De får ikke noget ud af udskyde betaling af moms og skat, når der ikke er nogen indtjening at betale moms og skat af, lyder kritikken fra blå blok.

Derfor ønsker partier som Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, at virksomhederne får tilbagebetalt den seneste indbetalte moms. Og får lov at beholde pengene.

- Hjælpepakkerne hjælper ikke alle. Vi har stadig store udfordringer med små virksomheder, selvstændige og enkeltmandsvirksomheder. Deres kasser står tomme.

- Så jeg håber på, at regeringen hurtigt indkalder til forhandlinger om dette her. Vi kan stå der på to minutter, hvis statsministeren indkalder til forhandlinger, siger næstformand i Folketingets beskæftigelsesudvalg for Venstre Morten Dahlin.

Skatteminister Morten Bødskov er ikke afvisende over forslaget:

- Vi sidder og drøfter mange forslag i øjeblikket med alle partier. Der er ikke nogen uenighed om, at det er en alvorlig situation, og at vi skal finde veje til at holde hånden under erhvervslivet, siger Morten Bødskov.

Generelt har der været stor enighed omkring forslagene, om end mange partier både under 1.-behandlingen og det efterfølgende udvalgsarbejde har sagt, at der er brug for meget mere hjælp til erhvervslivet.

- Jeg vil gerne sige tak til regeringen for disse initiativer. Det er vigtigt, for vi kigger ned mod afgrunden. Og der skal mere til, sagde De Konservatives skatteordfører, Rasmus Jarlov, under tirsdagens lovbehandling.

- Der er allerede opsagt 15.000 i hotel- og restaurationsbranchen, og det vil blive endnu værre.

- Og det er en gratis omgang for staten at udskyde moms og skat. Der er brug for reel støtte.