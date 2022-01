Epidemikommissionen anbefaler fortsat restriktioner

Epidemikommissionen, der rådgiver Folketinget og regeringen om covid-19-pandemien, skriver i en rådgivende vurdering, at den fortsat mener, at de nuværende restriktioner er nødvendige.

Det fremgår af vurderingen, der er lagt på kommissionens hjemmesiden.

- Med en voksende epidemi, usikkerheden omkring omfanget af de sundhedsmæssige konsekvenser af smittespredning med omikron-varianten, stigende indlæggelsestal, og dertil i øjeblikket en grad af overdødelighed i Danmark er det samtidig Epidemikommissionens vurdering, at det aktuelle restriktionsniveau fortsat er nødvendigt og proportionalt, skiver kommissionen.

Kommissionen noterer sig, at børnene onsdag er vendt tilbage i skole, hvilket i forvejen vil øge kontakten i samfundet og dermed den mulige smitte.

- Det er Epidemikommissionens vurdering, at en yderligere forøgelse af samfundsaktiviteten derudover, ved en samtidig lempelse af restriktionsniveauet i øvrigt, vil kunne være forbundet med forøget risiko for, at der vil kunne ske en overbelastning af sygehusvæsenet, skriver kommissionen.

Klokken 15 mødes Folketingets Epidemiudvalg, som skal godkende de restriktioner, der bliver foreslået af regeringen.