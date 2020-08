Er atomkongen tilbage i spidsen?

Navnet Ri Pyong-chol siger næppe mange danskere ret meget, men i Nordkorea er han en stor kanon. Der både jonglerer med atomvåben og missiler.

Og efter et par år i skyggen er der nu tegn på, at han er tilbage i en afgørende rolle tæt på diktator Kim Jong-un.

Det skriver analyseinstituttet 38 North, der har specialiseret sig i analyser af situationen i Nordkorea.

Mediet skriver, at der er flere tegn på, at Ri Pyong-chol er Kim Jong-uns højre hånd sammen med lillesøster Kim Yo-jong.

Det klareste bevis på den opgradering er, at Ri Pyong-chol er set på et billede fra et lukket møde i Nordkoreas centralkomite i Koreas Arbejderparti, hvor han også for nylig er blevet valgt ind.

Bliver i familien

Historien om Ri Pyong-chols vej op gennem systemet i Nordkorea startede i 2014, hvor han blev udnævnt til at være en del af Nordkoreas Nationale Forsvarskommission, der i praksis er det øverste statsorgan i landet.

Men den nu 72-årige mand er ikke hvem som helst. Ri Pyong-chol er angiveligt i nærmeste familie med Kim Jong-uns kone, Ri Sol-ju.

Ri Pyong-chol. Foto: Ritzau Scanpix

Det er uklart, hvordan de helt præcist er beslægtet, men der skulle efter sigende være tale om en bedstefar eller en grandonkel.

I slutningen af 2017 kulminerede hans karriere, da han blev ramt af USA's sanktioner mod landet. USA udpegede Ri Pyong-chol som en af de to bagmænd, der stod i spidsen for udviklingen af Nordkoreas ballistiske missilprogram samt atomprogrammet i landet.

Konkret betød det, at USA blokerede for al deres aktivitet i USA herunder deres konti. Men efter Kim Jong-uns møde med Donald Trump stilnede konflikten mellem de to lande af. Og i flere år har Ri Pyong-chol ikke gjort meget væsen af sig i offentligheden.

Men det er slut nu. Atomkongen er tilbage.

