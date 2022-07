Er det derfor han vil blive?

Torsdag gjorde Boris Johnson det, som især hans politiske modstandere mener, han burde have gjort for længst.

I en tale foran embedsboligen Downing Street 10 meddelte han nemlig, at han træder tilbage som formand for Det Konservative Parti, så Storbritannien derfor skal have ny premierminister.

Står det til Boris Johnson selv, kommer der dog først en ny premierminister, når Det Konservative Parti har valgt en ny formand, og han har derfor i sinde at blive på posten indtil da - en proces der kan komme til at tage flere måneder.

Politiske modstandere har dog krævet, at Johnson også trækker sig som premierminister med det samme, og oppositionspartiet Labours formand, Keir Starmer, har truet med at lave en mistillidsafstemning mod Johnson i parlamentet, hvis ikke han trækker sig.

Invitationer sendt

Johnson har selv hævdet, at det er for den britiske befolknings skyld, at han bliver hængende som premierminister, men den reelle årsdag kan måske være en helt anden og noget med privat en af slagsen.

Ifølge flere medier, heriblandt The Guardian, har Boris Johnson nemlig planer om at afholde en større bryllupsfest i slutningen af måneden.

Under normalt omstændigheder ville ens ansættelsesforhold ikke have den store betydning for den slags, men for Boris Johnson kan det vise sig at blive lidt af et problem. Bryllupsfesten er nemlig planlagt til at blive afholdt på Checkers, der er premierministerens officielle landsted - svarende til det danske Marienborg.

Er man ikke premierminister kan man selvsagt ikke få lov til at holde arrangementer på en bolig tilknyttet premierministeren, så hvis Johnson trækker sig mangler han altså umiddelbart en lokation til sin fest.

Boris Johnson blev sidste år gift med sin hustru Carrie, men på grund af covid-19-restriktioner kunne de kun afholde en mindre ceremoni for 30 gæster, og de har derfor sendt 'save the date'-kort ud til et noget større antal gæster om afholdelsen på Checkers.

Boris Johnson sammen med hustruen Carrie 26. juni i år. Foto: Stefan Rousseau/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

'Vil opfylde sin pligt'

Flere spekulerer nu ifølge Sky News i, at afholdelsen af brylluppet er en af årsagerne til, at Boris Johnson har sat sig selv i spidsen for en midlertidig regering. Hans kontor afviser dog, at det er tilfældet.

'Premierministeren har et stort ønske om at opfylde sin pligt, og han vil fortsætte med at tjene sit land, indtil en ny leder er på plads, alene for at opfylde sine forpligtelser over for befolkningen,' lyder det fra en talsmand for Downing Street 10.

Ifølge The Guardian risikerer Johnson nu at komme under fornyet efterforskning omkring hans brug af Checkers til det private arrangement.

