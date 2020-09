Er du en af de heldige? 21 kommuner sænker skatten

Staten betaler for, at udvalgte kommuner kan sænke skatten

Fra 2021 kan 21 danske kommuner sænke skattebilletten for borgerne.

Det gælder blandt andet, hvis man bor i Langeland eller Samsø Kommune.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Som en del af den udligningsreform, der regulerer den økonomiske omfordeling imellem landets 98 kommuner, har 21 kommuner fået statsligt tilskud til at sætte skatten ned.

Det nye skatteniveau træder i kraft fra 2021.

Højeste skatteprocenter

Det er i de kommuner, hvor borgerne allerede betaler mest i skat, at skatteprocenten nu bliver sænket.

Det koster staten 430 millioner kroner, at de 21 berørte kommuner nu kan sætte skatten ned til 26,3 procent.

Fælles for de 21 kommuner er, at de alle har en skatteprocent, der er over landsgennemsnittet.

12 af disse kommuner har landets allerhøjeste skatteprocent.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag siger i pressemeddelelsen, at milliontilskuddet handler om at sikre et Danmark i balance:

'Med udligningsreformen giver vi nu kommuner med de højeste skatteprocenter mulighed for at sætte skatten ned, uden at det går ud over velfærden.'