Er Europa på vej i ny krig?

Mens alle Europas øjne er rettet mod situationen i Ukraine, hvor Rusland står og banker på døren til landet, der ligger i grænsefeltet mellem Rusland og Nato, ulmer en anden konflikt i en sydligere del af kontinentet.

Efter at Balkan i 90'erne var hærget af borgerkrig, er sårende fra dengang aldrig helet ordentligt, og man kan nu frygte, at regionen er på vej ind i et nyt dystert kapitel.

Således er der i Bosnien-Hercegovina en voksende uro, der sender tankerne tilbage til det, der i 90'erne udløste en borgerkrig med grufulde massedrab til følge.

Uro forstærket

For knap tre uger siden blev den tiltagende uro forstærket af en opsigtsvækkende markering af landets bosniske serbere, da lavede en større parade i anledning af 30-året for etableringen af Republika Srpska - de bosniske serberes forsøg på at løsrive sig fra Bosnien-Hercegovina 9. januar 1992. Det er ellers ikke tilladt ifølge den fredaftale, der blev indgået i 1995, at markere dagen.

- Mennesker i Bosnien, og mennesker der orienterer sig om Bosnien, er meget mere bekymrede nu, end de har været i meget lang tid, siger Tea Sindbæk Andersen, der er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

Tilskuere til paraden 9. januar viftede med serbiske og Republika Srpska-flag i forbindelse med markeringen 9. januar. Til dyb bekymring for resten af Bosnien-Hercegovina. Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix

Selvom Bosnien-Hercegovina i dag er en samlet nation, er den delt op i to entiteter: Republika Srpska og Føderationen af Bosnien og Hercegovina, og det er aldrig lykkedes for alvor at samle nationen, lyder det fra Tea Sindbæk Andersen.

- Konfrontationen eskalerer langsomt, og det handler jo i bund og grund om, at Republika Srpska tager afstand fra den fælles stat, siger hun.

Det er blandt andet sket ved, at de har lagt op til, at de selv vil styre eksempelvis skat og militæret.

- Det har været en strategi fra Republika Srpskas ledelses side at lave den slags trusler mod den fælles stat. Spørgsmålet er så, om det er det de vil, eller om det er en måde at få mest muligt indflydelse. For når den slags sker, er der en tendens til, at Bosnien bliver ustabilt, og folk bliver mere bange og stemmer på radikaliserede partier, siger Tea Sindbæk Andersen.

Præget af uvished

I det store hele er der derfor uvished om, hvilken vej det kan gå for Bosnien med en øget destabilisering i landet.

- Der er ikke rigtig gjort en indsats for at standse det her, og spørgsmålet er også, hvem der tager ansvaret, siger hun.

For både EU og Nato nøler lidt i spørgsmålet om Bosnien, og de omkringliggende lande er ikke specielt entydige i opbakningen til at opretholde fredsaftalen.

- En væsentlig bekymring er, at hvis man er i Bosnien, så ved man ikke, hvem der har Bosniens ryg. Og truslerne fra Republika Srpska bliver ved og bliver ikke standset af nogen lige nu, siger hun.

Tea Sindbæk Andersen ser derfor en nødvendighed af, at nogen klart giver udtryk for, at de vil stå vagt om fredsaftalen fra 1995 for at forhindre en eskalering i Bosnien.

- Nogen burde sige 'prøv at hør, der er simpelthen grænser for, hvor meget, I kan udfordre det her, for der er problemer nok i Bosnien i øjeblikket, så I burde koncentrere jer mere om at give bedre levestandarder for jeres medborgere i Bosnien,' siger hun.

Fredsaftale en del af problemet

Hun peger også på, at fredsaftalen i sig selv er en del af problemet, da man endnu ikke har en forfatning, og derfor hviler nationen på fredsaftalen, som er bygget på, at landet er delt op i to enheder.

- Aftalen fastlåser den etniske opdeling, som muliggør en fortsat national konflikt i praksis.

Hun mener derfor, at EU udefra burde hjælpe Bosnien med at lave en egentlig forfatning, hvis man har noget ønske om at samle landet.

- Aftalen standsede krigen, men den er ikke et grundlag for at bygge en ny stat op. Det var godt, at man standsede krigen, men man har også efterladt en meget problematisk struktur, som jo ikke går ud over de bosniske politikere, men som går ud over helt almindelige mennesker i Bosnien, som bare gerne vil have deres liv til at fungere.