Erdogan plejer saudiarabiske forbindelser efter Khashoggi-drab

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, mødtes torsdag med Saudi-Arabiens ledere i et forsøg på at 'udvikle' forholdet mellem de to lande.

Det er Erdogans første besøg i Saudi-Arabien siden drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi i Istanbul i 2018.

Drabet på Khashoggi skabte splittelse i forholdet mellem de to lande.

Det statslige nyhedsbureau i Saudi-Arabien SPA har offentliggjort billeder fra torsdagens møde. Her kan man se den tyrkiske præsident, som omfavner kronprins Mohammed bin Salman.

Ifølge amerikanske efterretningstjenester var det netop Mohammed bin Salman, som godkendte drabet på Khashoggi. En påstand, der afvises af det saudiarabiske styre.

- De to gennemgik de saudiarabisk-tyrkiske forbindelser og måder, hvorpå de kan udvikles på alle tænkelige områder, rapporterer SPA.

Billeder offentliggjort af tyrkiske statsmedier viser desuden et separat møde med kronprinsens far, kong Salman.

Erdogans besøg i Saudi-Arabien sker, mens Tyrkiet står over for en økonomisk krise.

Krisen er drevet af et kollaps af den tyrkiske valuta - liren - og stigende inflation. Tyrkiet forsøger derfor at slå på tromme for økonomisk hjælp fra de rige golflande.

Forud for flyveturen fra Istanbul til Saudi-Arabiens andenstørste by, Jeddah, sagde Erdogan, at han håbede 'at indlede en ny æra' i bilaterale forbindelser.

- Vi mener, at det er i vores fælles interesse at styrke samarbejdet på områder som blandt andet forsvar og finans, sagde den tyrkiske præsident.

Da Erdogan ankom til Jeddah, var flere veje udsmykket med tyrkiske og saudiarabiske flag.

Journalisten Jamal Khashoggi, der var en skarp kritiker af styret i Riyadh, blev dræbt af saudiarabiske agenter på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i oktober 2018. Resterne af hans lig er aldrig blevet fundet.