Erdogan raser mod Israel efter kontroversiel lov: - Hitlers ånd er genrejst igen

I sidste uge vedtog Knesset, det israelske parlament, en kontroversiel lov, der fastslår, at kun jøder har ret til selvbestemmelse i Israel.

Beslutningen har vakt vrede i den arabiske verden, hvor især Tyrkiet er rasende over det, de kalder en 'racistisk' lov, der har til formål at legitimere en apartheid-stat.

Se også: Israel fratager arabere ret til selvbestemmelse

Forholdet mellem de to lande ramte frysepunktet i maj, efter USA åbnede sin ambassade til Jerusalem, men nu er forholdet mellem de to nærmest frosset helt til is.

Spiller Hitler-kortet

I kølvandet på vedtagelsen af loven, der fratager arabernes ret til selvbestemmelse, er der nemlig udbrudt en alvorlig diplomatisk krise, som kun bliver værre for hver dag, der går.

En ordkrig mellem de to statsledere taler sit tydelige sprog. På et partimøde i den tyrkiske hovedstad, Ankara, tirsdag sammenlignede præsident Recep Erdogan Israels krav på Det Hellige Land med Hitlers tanker om en overlegen race.

- Israels regerings ide om at identificere disse antikke områder som kun jødiske, er ikke anderledes end Hitlers besættelse af den ariske race. Hitlers ånd, som kastede verden ud i en kæmpe katastrofe, er genrejst igen hos israelske politikere, raser Erdogan ifølge det britiske medie The Guardian.

Og den tyrkiske præsident stopper ikke der.

- Den her lov er et bevis på, at Israel uden tvivl er den mest zionistiske, facistiske og racistiske stat i hele verden, tordner Erdogan.

Artiklen fortsætter under billedet..

Palæstinensere jubler over Erdogan, der ifølge dem har påtaget sig rollen som arabernes globale leder i kampen for et frit Palæstina. Foto: All over Press

Senere tirsdag uddybede İbrahim Kalın, der er Erdogans talsmand, kritikken, da han sagde, at Netanyahu er 'premierminister for en zionistisk apartheid-stat'.

Udtalelserne fra den politiske top i Tyrkiet har skabt stor vrede i Israel, der ikke vil se gennem fingre, når det gælder sammenligninger med den tyske diktator. I to twitter-opdateringer slår Netanyahu tilbage mod sin tyrkiske kollega:

- Erdogan slagter syrere og kurdere og har sat titusinder af sine landsmænd i fængsel. Det faktum, at en stor 'demokrat' som Erdogan angriber denne nationalstatslov, er det største kompliment for loven, skriver han i første omgang.

- Tyrkiet under Erdogans styre er på vej mod at blive et mørkt diktatur, mens Israel omhyggeligt opretholder lige rettigheder for alle borgere både før og efter vedtagelsen af loven, slutter den israelske premierminister.

Turkey, under Erdogan’s rule, is becoming a dark dictatorship whereas Israel scrupulously maintains equal rights for all its citizens, both before and after introducing this law. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 24. juli 2018

Historisk dårligt forhold

Ordkrigen mellem de ledere har for alvor kastet lys over det dårlige forhold, som de to lande i årevis har haft til hinadnen. Et forhold, der kun er blevet værre, efter Erdogan fik magten, forklarer Jakob Lindgaard, der er Mellemøstekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier:

- Erdogan har et historisk dårligt forhold til Israel. En af hans succesfortællinger er, at han lagde sig ud med Israel, efter han kom til magten. Han udvandrede eksempelvis fra et møde med Shimon Peres (forhenværende israelsk premierminister red.) i Davos i 2009, hvor han blev modtaget som en helt i Tyrkiet. Han sendte også en militærkortege mod Gaza i 2010, hvilket også udviklede sig til en stor diplomatisk krise.

Men selvom Israel flere gange har strammet skruen yderligere over for palæstinenserne, tror Jakob Lindgaard ikke på, at den arabiske verden anført af Tyrkiet vil sige stop med militæret i nærmeste fremtid.

- Israel er begyndt at udvinde gas, og samtidig vil Tyrkiet gerne fungere som mellemmand på vejen til Europa, så de to lande er bundet sammen i en økonomisk win-win-situation, og derfor er de ikke lige så tæt på en militærkonflikt, som eksempelvis Iran og Israel er det, forklarer han til Ekstra Bladet

Ikke første gang

I 2010 kappede de to stridende lande alle diplomatiske bånd for at genetablere dem igen i 2016. Men det anstrengte forhold har nærmest været ren proforma, indtil krisen for alvor eskalerede i forået.

Her bad Tyrkiet den israelske ambassadør i landet om at pakke sin kuffert omgående efter nedskydningen af palæstinensiske demonstranter ved grænsen i Gaza. Tyrkisk stats-tv fulgte i hælene på ambassadøren, da han gennemgik et fuldt sikkerhedstjek i Atatürk-lufthavnen for dernæst at blive sparket eftertrykkeligt ud af landet.

Efterfølgende har begge lande udvist hinandens diplomater, mens handelsforbindelserne kun lige forbliver intakte. Men det er langt fra første gang, at de to ledere gå i kødet på hinanden.

- Hey Netanyahu! Du er en besætter. Det er som en besætter, at du er på disse områder, og på samme tid er du en terrorist, rasede Erdogan tilbage i april ifølge BBC.

Men den moralprædiken gav Israels premierminister ikke meget for.

- Verdens mest moralske hær vil ikke belæres om moral fra en person, der i årevis har tæppebombet civile ufortrødent, svarede han.

Nationalstatsloven medfører blandt andet, at de ulovlige jødiske bosættelser bliver kategoriseret som værende i den nationale interesse.

Læs mere om de seneste spændinger i Mellemøsten

Se også: Israel skyder fly ned

Se også: Syrisk tv: Israelske fly bomber mål i Syrien

Se også: To år efter kupforsøg: Nu ophæver Erdogan undtagelsestilstand

Se også: Israel retter nye angreb mod Gaza efter skud ved grænsen

Se også: Igen: Israel angriber base i Syrien