Erdogan truer med at åbne porten

Præsident Recep Tayyip Erdogan truer med at "åbne portene", så syriske flygtninge kan strømme fra Tyrkiet til Europa.

I en tale til sit parti siger Erdogan, at det vil ske, hvis det ikke lykkes at forhandle en aftale på plads med USA om at etablere en sikker zone i Syrien.

Han beklager sig i talen over, at Tyrkiet står alene tilbage og bærer byrden med de syriske flygtninge.

Tyrkiet har ladet forstå, at det er klar til at oprette en sikker zone på den syriske side af grænsen senest ved udgangen af denne måned. Medmindre der inden da er indgået en aftale med USA.

- Vi vil blive tvunget til at åbne portene. Vi kan ikke lade os tvinge til at bære byrden alene, siger Erdogan.

Den tyrkiske præsident er usikker på aftalen med EU. Foto: AP

Han gentager en tidligere klage over, at de vestlige lande har ignoreret hans opfordring til at skabe sikre zoner i Syrien, hvor flygtninge kan slå sig ned.

- Vi modtog ikke den nødvendige støtte fra verden og særligt fra EU, når det gælder om at deles om byrden, siger han.

Tyrkiet har siden 2011 taget imod 3,6 millioner mennesker, der er flygtet fra borgerkrigen i Syrien.

I marts 2016 indgik Tyrkiet en aftale med EU, som skulle stoppe strømmen af flygtninge til Europa. Til gengæld skulle EU finansiere projekter, der kan hjælpe flygtninge i Tyrkiet.

Regeringen i Ankara har gentagne fremhævet, at der også var en aftale om, at tyrkere skulle kunne rejse til Europa uden visum.

Erdogan har i adskillige taler sagt, at EU ikke overholder aftalen fra 2016, og han har truet med at rive den i stykker.

USA er ikke på det rene med, hvad Erdogan mener med sikre zoner i Syrien.

For nok siger han, at han vil genhuse en million syriske flygtninge i de sikre zoner.

Men han har samtidig en plan om et etablere et brohoved i det nordlige Syrien, hvorfra den tyrkiske hær kan angribe kurdiske militser, der beskyldes for at være i ledtog med den i Tyrkiet forbudte kurdiske bevægelse PKK.

De kurdiske militser har været USA's allierede i Syrien i kampen mod Islamisk Stat.

Se også: Tyrkiet modtager kontroversielt våbensystem

Se også: PET til danske toppolitikere: Nævnes i tyrkisk PKK-rapport

Se også: Erdogan: Egypten bør retsforfølges for Mursis død