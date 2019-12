Erdogan truer med at gå imod Nato

Tyrkiet vil modsætte sig Natos planer om forsvar af de baltiske stater, hvis alliancen ikke anerkender grupper, som tyrkerne kæmper imod, som terrorister.

Det siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, forud for et Nato-topmøde i London.

Erdogan fremsætter udtalelsen i Ankara tidligt tirsdag.

Natos leder samles senere tirsdag til et todages topmøde i London for at markere 70 året for alliancens oprettelse.

Forsvarsalliancen blev oprettet i 1949 og består af 29 medlemslande.