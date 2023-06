Erdogan vil have stoppet PKK-protester i Sverige mod grønt Nato-lys

For at få grønt lys til Nato-medlemskab skal Sverige sætte en stopper for protester fra tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

Det har Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagt til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, søndag.

Det skete via et telefonopkald, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Erdogan fortalte Stoltenberg, at Tyrkiets tilgang er konstruktiv. Men Sveriges ændring af terrorlovgivningen er 'meningsløs', så længe PKK-tilhængere demonstrerer, lyder det.

Alle Nato-lande skal sige ja til nye medlemmer af den vestlige forsvarsalliance. Men Tyrkiet vil ikke give grønt lys til Sveriges ansøgning.

Begrundelsen fra den tyrkiske regering er, at Sverige angiveligt støtter kurdiske terrorister.

Blandt dem er medlemmer af PKK, som også er på EU's terrorliste.

Sverige har for nylig indført lovgivning, der gør det sværere at støtte eller finansiere terrorgrupper. Den svenske regering mener, at man dermed har fuldendt sine forpligtelser i forhold til aftalen med Tyrkiet.

Men Tyrkiets regering er ikke overbevist.

Det har blandt andet kompliceret sagerne, at demonstranter har udtrykt deres støtte til PKK ved nylige protester i Sveriges hovedstad, Stockholm.

I begyndelsen af juni vajede der ved en demonstration flere PKK-flag. På flere af dem stod der 'PKK er folket, og folket er vi'.

Sidste år gik Sverige og også Finland væk fra årtiers militær selvstændighed. De ansøgte i stedet om at blive indlemmet i Nato.

Finland blev optaget i april. Sverige ønsker senest at blive optaget i forbindelse med et topmøde for alliancen i Litauens hovedstad, Vilnius, den 11. og 12. juli.

Men det skal Sverige ikke regne med, sagde Erdogan i midten af juni.

På vej hjem fra et besøg i Aserbajdsjan 14. juni kom den tyrkiske præsident med samme melding, som han også har udtrykt over for Stoltenberg søndag.

Den tyrkiske regering 'kan ikke nærme sig positivt' til Sveriges ønske, så længe 'terrorister' demonstrerer i Stockholms gader, lød det.