Erdogan viser drabsvideo fra terrorangreb på storskærm

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskyldes for at samle troende tyrkiske vælger mod Vesten.

Det sker i kølvandet på, at den 65-årige præsident under flere vælgermøde i weekenden har vist den video, som den formodede gerningsmand Brenton Tarrant fredag optog, mens han udførte det grusomme angreb i Christchurch i New Zealand.

Her er dødstallet søndag stedet til 50 personer. Myndigheder over hele verden har på det kraftigste frarådet folk at se og især dele Brenton Tarrants drabsvideo, men den linje har Erdogan ikke valgt at følge - nærmere tværtimod.

Viste hele videoen

I den 17 minutter lange video ser man, hvordan den 28-årige australske statsborger på kynisk vis dræber bedende muslimer i Al Noor-moskéen fredag eftermiddag lokal tid.

Det er den video, som den tyrkiske præsident søndag under et vælgermøde i Antalya og to gange lørdag i andre byer har vist i sin fulde længde for en menneskeskare på mere end tusinde personer.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt New York Times.

Erdogan brugte videoen til at opildne tilhørerne til at vende sig mod en tyrkisk oppositionsleder, som, præsidenten mener, beskylder muslimsk immigration for moske-angrebene i New Zealand. Han drog herefter paralleller til den australske politiker Fraser Anning, som har udtalt lignende ting efter terrorangrebet.

- Vi har gennemlevet noget i New Zealand, har vi ikke? En dårlig imitation af en politiker, der sagde noget. Hvad sagde han? At han holder islam ansvarlig for terror, tordnede Erdogan, da han præsenterede videoen og samtidigt kritiserede Fraser Anning.

Den 28-årige gerningsmand sendte kort før angrebet et manifest til den newzealandske premierminister, hvor han kaldte blandt andre Angela Merkel og netop Erdogan for 'de største fjender mod den hvide race'. Det fik Erdogan til komme med en advarsel til de fremmødte tilskuere i weekenden.

- Sammen med alle muslimer er vores land, vores nation og jeg selv blevet et mål. Det lyder, at vi ikke skal komme vest for Bosporus (stræde mellem Europa og Asien, red.), ellers ville han komme til Istanbul og dræbe os allesammen.

Brenton Tarrant i retten lørdag efter massemordet i Christchurch. Billedet af masket på rettens foranledning. Video: New Zealand Pool

Brugt til propaganda

Flere prominente journalister har i weekendens løb langet kraftigt ud efter præsidenten, der for tiden fører kampagne for sit Retfærdigheds- og Udviklingsparti frem mod lokalvalget i Tyrkiet.

De mener, at Erdogan bruger drabsvideoen fra Christchurch til at sprede propaganda og vende sine vælgere mod Europa.

Redaktør på det store tyske medie Bild Metin Gülmen skriver eksempelvis på Twitter.

'Utroligt! Erdogan viser Christchurch-massakren på storskærm til et vælgermøde i Tekirdag for at tilskynde sine vælgere til at vende sig mod Vesten'.

Unfassbar! #Erdogan lässt bei Wahlkampf-Auftritt in Tekirdag das #Christchurch-Massaker auf Großleinwand laufen, stachelt seine Wähler weiter gegen den Westen auf.#Türkei pic.twitter.com/rQ5mgZp4j1 — Metin Gülmen (@GuelmenM) 16. marts 2019

Journalist og forfatter Eren Güvercin var lørdag ligeledes rasende over, at Erdogan viser en drabsvideo under sine vælgermøder.

'I dag i Tekirdag. Ved et AKP-vælgermøde viser Erdogan den ucensurerede video af massakren fra Christchurch foran tusinder af mennesker... Jeg er tom for ord. Det er kollektivt vanvid', skriver Güvercin blandt andet.

Heute in Tekirdag. #AKP-Wahlkampfveranstaltung von #Erdogan vor Tausenden Menschen. Das unzensierte (!) Video des Massakers von #christchurch wird auf der Leinwand gesendet. Die Rede wurde komplett auf #TRT gesendet. Mir fehlen die Worte. Das ist kollektiver Wahnsinn. pic.twitter.com/Y9nyNiubB8 — Eren Güvercin (@erenguevercin) 16. marts 2019

Har vist sympati

Fredag var den tyrkiske præsident hurtig til at tage afstand fra terrorangrebet i New Zealand. Her advarede Erdogan fra sin Twitter-profil om stigende islamofobi.

'På vegne af mit land kondolerer jeg til den islamiske verden og New Zealand, som er blevet ramt af et horribelt angreb - det seneste eksempel på stigende racisme og islamofobi'.

On behalf of my country, I offer my condolences to the Islamic world and the people of New Zealand, who have been targeted by this deplorable act - the latest example of rising racism and Islamophobia. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15. marts 2019

OVERBLIK: Det ved vi om moskéangrebet En bevæbnet person trængte fredag ind i en moské i byen Christchurch i New Zealand. Vedkommende løsnede skud mod muslimer til fredagsbønnen, så flere blev dræbt og adskillige såret. Også en anden moské i byen blev ramt af et skudangreb. Her er, hvad vi natten til lørdag dansk tid ved om angrebene: Angrebene: * Fredag omkring klokken 13.40 lokal tid gik en bevæbnet mand ind i Masjid al Noor-moskéen i det centrale Christchurch og åbnede ild. * Omkring 300 mennesker var samlet til fredagsbøn. * Den centrale del af byen blev ryddet for mennesker. Rådhuset, hospitaler og skoler blev lukket, og folk skulle blive i de bygninger, hvor de var. Skoleelever, der deltog i klimastrejke i Christchurch, blev evakueret. * Desuden advarede politiet folk mod at tage til moskéer noget sted i New Zealand, fordi det var uvist, om der ville kunne ske flere angreb under fredagsbøn. * Politiet rykkede talstærkt ud efter anmeldelserne om angrebene, og der er fortsat stor tilstedeværelse af politi i Christchurch. * Politiet bekræftede over for den britiske avis The Guardian, at der var en bombe i en bil, der forulykkede omkring tre kilometer fra Masjid al Noor-moskéen. Døde og sårede: * 50 personer er døde som følge af angrebene. Det bekræftede den lokale rigspolitichef Mike Bush på et pressemøde fredag formiddag dansk tid. * 41 af ofrene blev dræbt i moskéen Masjid al Noor i den centrale del af Christchurch. Syv andre blev skudt og dræbt i moskéen Linwood Ave - tre af dem uden for bygningen. De seneste to ofre afgik ved døden på hospitalet. * Derudover modtager 42 personer natten til lørdag dansk tid fortsat behandling på hospitalet, skriver BBC. * Flere af dem meldes hårdt såret, heriblandt en fireårig dreng. Formodede gerningsmænd: * Tre personer blev anholdt efter skyderierne, oplyste rigspolitichef Mike Bush. Politiet vil ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd. * En af de formodede gerningsmænd er en 28-årig australsk statsborger ved navn Brenton Tarrant. * Han er sigtet for drab og er som den eneste af de anholdte blevet fremstillet i grundlovsforhør. Det skete ved retten i Christchurch, hvor en dommer valgte, at Tarrant skulle forblive fængslet indtil 5. april. * Det forventes, at han bliver sigtet for flere forbrydelser. * Anklagemyndigheden i Bulgarien har indledt en efterforskning af den 28-årige mand, efter at det er kommet frem, at han var i Bulgarien fra den 9. til den 15. november sidste år. Hans intentioner med besøget skal kigges efter i sømmene. * Brenton Tarrant har også besøgt Tyrkiet for nylig. Video af skudangreb: * En video cirkulerer på nettet med optagelser af skyderiet. Politiet opfordrer alle til at lade være med at dele videoen, der er meget krænkende for både ofre og efterladte. * Det var den formodede gerningsmand selv, der optog videoen, som blev sendt live på Facebook. Det gjorde han angiveligt med et kamera, der var spændt fast til hans pande. * Facebook tog efter henvendelse fra det newzealandske politi straks videoen ned, skriver Daily Mail. * Desuden er den formodede gerningsmands konti på Facebook og Instagram lukket. * Den formodede gerningsmand Tarrant har også lagt et angiveligt højreekstremistisk manifest på nettet. Politiske reaktioner: * New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, betegner det som "en af de mørkeste dage i New Zealands historie". Hun siger, "at det kun kan beskrives som et terrorangreb". * Politiet siger, at der fortsat er ekstremt høj risiko forbundet med at bevæge sig ud i Christchurch. Kilder: Reuters, AFP, BBC. Vis mere Luk

