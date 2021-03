Erhvervslivet vil fjerne SU fra disse uddannelser

Det er blevet diskuteret før. Og nu bliver det bragt op igen.

Skal de studerende i Danmark fortsat have en fast ydelse fra staten hver måned - eller skal staten hellere tilbyde de unge et lån?

Dansk Erhverv anbefaler det sidste og foreslår, at det offentlige stopper med at betale SU til de kandidatstuderende på landets universiteter.

Det skriver Berlingske.

Til gengæld skal de unge tilbydes et rentefrit lån, som skal betales tilbage på et senere tidspunkt. De sparede midler skal investeres i uddannelse - fra folkeskolen til universitetet.

- Vi flytter penge fra passiv ydelse til aktiv uddannelse, siger Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv, til Berlingske.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi med vores udspil vil få flere til at tage en uddannelse, og at vi vil få bedre uddannelser.

Studerende frygter frafald hvis SU fjernes

Organisationen foreslår i sit udspil, at der årligt bliver tilført 3,5 milliarder kroner til uddannelsessystemet.

Heraf skal 2,3 milliarder kroner findes ved at omlægge SU'en for kandidatstuderende til rentefrie lån.

Både i Norge og Sverige kender de studerende allerede til lånebaseret støtte.

Dansk Erhverv mener ikke, at en omlægning af systemet vil betyde, at færre studerende gennemfører de sidste to år på universitetet.

- Ifølge Det Økonomiske Råd tyder forskning generelt på, at det ikke er af stor betydning for studieomfanget, om uddannelsesstøtten ydes som stipendier eller lån på kandidatuddannelserne, står der i udspillet.

Både Socialdemokratiet og Venstre tager positivt imod Dansk Erhvervs udspil. Partierne mener dog ikke umiddelbart, at der vil være tilstrækkelig politisk opbakning til at ændre SU-systemet.

86.484 kr. for at passe egen baby: Tak, men ... Største stigning af offentligt forsørgede siden finanskrisen

Optagelser droppet: - Det er ærgerligt