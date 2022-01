Espersen langer ud efter DF-tvivlere: Forlad partiet

DF's tidligere næstformand er ikke imponeret over, at flere DF'ere sår tvivl om deres fremtid i partiet

Det må holde op. Dansk Folkepartis tidligere næstformand Søren Espersen har fået nok og opfordrer kolleger, der overvejer exit fra partiet, til at smutte.

Det siger Espersen til Sjællandske Medier forud for søndagens formandsvalg i DF.

- Jeg har det helt fint med, at partimedlemmer fortæller, om de støtter Morten eller Martin, men det generer mig, når de begynder at tale om, at de overvejer deres fremtid i partiet, hvis det bliver den ene eller den anden, der bliver formand.

- Det spreder kun dårlig energi. Jeg synes, at det er uforskammet. Man kan ikke være det bekendt. Hvis man er så meget i tvivl om, hvorvidt Dansk Folkeparti er noget for én efter et formandsvalg, så synes jeg, at man skal forlade partiet, siger Espersen til Sjællandske Medier.

Folketingsmedlemmer som Liselott Blixt, Bent Bøgsted og Marie Krarup har offentligt givet udtryk for, at de kan være på vej ud af DF, alt efter hvordan det går ved søndagens ekstraordinære årsmøde i Herning.

Her bliver enten Morten Messerschmidt, Martin Henriksen eller Merete Dea Larsen ny formand for DF efter Kristian Thulesen Dahl, der stopper som konsekvens af partiets dårlige kommunalvalg i november.

Først var de fire. Nu er de tre tilbage. Hvem vinder formandskabet på søndag? Der er politiske liv på spil i DF.

Blixt peger på Dea Larsen, mens Bøgsted og Krarup støtter Henriksen. Trioen har udtalt, at de af forskellige årsager vil have det svært med Messerschmidt som formand.

- Der er ikke noget, der berettiger til den opførsel, siger Espersen.

Grundet en tredobbelt diskusprolaps kan Espersen ikke selv være til stede i Herning. Han vil ikke sige, hvem han peger på som formand. Men der er reelt kun to kandidater, vurderer han.

- Hvis Merete Dea Larsen bliver ny formand, så vil jeg betragte det som en sensation, på linje med da Danmark vandt EM i fodbold i 1992, siger Espersen.