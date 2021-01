Estlands premierminister trækker sig i sag om korruption

Estlands premierminister, Juri Ratas, trækker sig fra sin post. Det kommer efter anklager mod ham og hans parti for korruption.

- I dag har jeg taget beslutningen om at træde tilbage som premierminister, skriver han på Facebook.

Ratas har onsdag morgen opsøgt præsidenten for at indgive sin afsked, oplyser nyhedskanalen BNS.

Ifølge hans talskvinde vil han på mødet med præsidenten forelå en afløser for ham, som kan få parlamentets støtte.

- Selv om der bestemt er andre veje at komme omkring det, så synes kun en af dem at være den rette, siger Ratas ifølge BNS.

Ratas' tilbagetrækning kommer efter en undersøgelse om mulig korruption. Det handler om finansiering af et nybyggeri i hovedstaden Tallinn.

Politiet efterforsker et ejendomsselskab Porto Franco, der står bag et snart færdigbygget butikscenter af samme navn. Det har modtaget et stort statslån og siden indgået en lukrativ aftale med Tallinn kommune. Her er borgmesteren fra Ratas parti.

Faderen til ejeren af ejendomsselskabet er en yderst velkendt og velhavende forretningsmand i Estland, Hillar Teder. Han har doneret store pengebeløb til Ratas parti.

Ratas tog beslutningen om at træde tilbage på et møde i sit parti tirsdag. Her blev anklagerne drøftet. Mødet varede indtil tidligt onsdag.

Hans parti og fem partifunktionærer mistænkes for at have taget imod store pengebeløb til partiet ifølge radiostationen ERR. Ratas siger, at han ikke har kendt til ulovlige aktiviteter.

Ratas har været premierminister siden 2016. Hans parti Centrum tabte parlamentsvalget i 2019, hvor det største parti blev Reformpartiet, der er et midterparti.

Han dannede herefter en overraskende koalition bestående af hans eget lettere venstreorienterede parti, det konservative Fædrelandspartiet og det radikalt højreorienterede parti Ekre. Nok til at have et flertal bag sig.

Blandt de øvrige mistænkte i sagen om korruption er Kersti Kracht, der er rådgiver for finansminister Martin Helme fra Ekre.