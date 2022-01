Et år efter angrebet: - Trump er favorit

Et år efter at Trump-tilhængere angreb den amerikanske kongres, så står den tidligere præsident stadig stærkt i forhold til at blive den republikanske kandidat til præsidentvalget i 2024.

Sådan lyder vurderingen fra Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør for netmediet kongressen.com, som følger amerikansk politik tæt.



- Man kan sige, den republikanske vælgerbase er delt i to. Der er dem, der ikke bryder sig om Trump, men som stemmer på ham alligevel, og så er dem, der elsker Trump, og dem der gør det, de elsker ham stadigvæk, siger Anders Agner Pedersen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der var mange republikanere. der efter 6. januar gik ud at lagde afstand til Trump, og der var også mange at de store, økonomiske donorer til partiet, der sagde, at 'nu var det nok'.

Piben har dog fået en anden lyd, og Trumps kritikere i partiet er stille og roligt begyndt at bakke op om den tidligere præsident igen.

- Det er stadig Trumps parti her et år efter. Så derfor er han også favorit til at blive den republikanske præsidentkandidat i 2024. Han har stadig partiet i et jerngreb, og det har ikke ændret sig, selvom han fik massiv kritik for et år siden. Det er stadig Trumps parti, og det er ham, der styrer det.

Der var voldsomme scener, da Trump-tilhængere stormede kongressen efter sidste præsidentvalg. De mente, at Donald Trump blev snydt for sejren. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Hændelserne i den amerikanske hovedstad sidste år har dog givet 'ridser i Trump-lakken', mener chefredaktøren for kongressen.com, og demokraterne vil utvivlsomt bruge angrebet på kongressen i en eventuel valgkamp mod Donald Trump.

- Uanset hvor meget republikanerne prøver at lægge låg på og bagatellisere det, der skete, så er det noget, som amerikanerne husker, og som demokraterne ved hver given lejlighed vil minde dem om.

- Vi kommer til de kommende år at høre meget mere om det, der skete for et år siden, fordi at det er sandsynligt, at Trump prøver præsidentlykken en gang til, siger Anders Agner Pedersen.

Joe Biden taler på etårsdagen for angrebet på Kongressen.

Ingen tør at gå imod Trump

Anders Agner Pedersen tror, at Trump vil vente til efter midtvejsvalget i november, inden han offentliggør sit kandidatur til valget i 2024, og Trumps chancer er gode.

Chefredaktøren fortæller, at andre republikanere, der drømmer om at blive præsident, hellere vil vente med at stille op i 2028 eller 2032.

- De ved godt, at Trump ikke er en mand, der spiller efter de almindelige regler. Hvis man kommer på tværs af ham, så bliver det svært for en selv at lykkes med noget som helst. Alt tinger handler om Trump, og så længe det gør det, så er der ikke nogen andre, der har lyst til at prøve, siger Anders Agner Pedersen

