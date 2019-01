Et nej til en brexitaftale kan blive kompliceret

Tirsdag skal det britiske parlament stemme, om brexitaftalen med EU er acceptabel. Bliver det som forventet et nej, så er fremtiden for brexit uvis

Tirsdag aften skal medlemmerne af det britiske parlament stemme om, hvorvidt de kan stå inde for den brexitaftale, som premierminister Theresa May har forhandlet hjem i EU-Parlamentet.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Marlene Wind tror ikke på, at medlemmerne i det britiske parlament tirsdag vil stemme ja til den aftale, som Theresa May har brugt to et halvt år på at forhandle hjem.

- Sandsynligheden for, at de stemmer ja til brexitaftalen i aften er meget lille, men den er der. Alle målinger, der er lavet på resultatet af afstemningen, viser, at det ikke bare vil blive et nederlag, men et stort et af slagsen, fortæller professor Marlene Wind.

Nej til aftalen

Det er forventet, at parlamentsmedlemmerne vil stemme nej til den 585 sider lange brexitaftale tirsdag aften. Bliver det som forventet, så udløser det en række scenarier for, hvordan en brexit vil komme til at foregå.

Professor Marlene Wind opstiller her en række scenarier for, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid for brexit.

En hård udtrækning

En løsning på et nej-resultat er et såkaldt hårdt brexit. Det vil sige, at Storbritannien trækker sig ud af EU senest 29. marts, uden at der er nogen aftaler på plads for fremtiden.

- Jeg tvivler rigtig meget på, at det er den løsning, Theresa May vælger. Der er ikke ret mange i parlamentet, som ønsker en hård brexit. Især ikke, når der findes så mange andre mulige scenarier, og dem vil man prøve først.

- En hård brexit vil skabe for meget kaos, og det er briterne ikke interesserede i, fortæller Marlene Wind.

Tre dage til en ny plan

Vælger Theresa May, at en hård brexit er den forkerte løsning, så har hun fået tre dage til at komme op med en såkaldt plan B.

- Det, hun kunne gøre, var at gå tilbage til Bruxelles og sige 'hjælp mig', og så kunne hun tage en ny afstemning i det britiske parlament om en uge. Jeg tror, at hun vil starte med at bede EU om hjælp, og så vil hun nok forsøge at få en afstemning, medmindre hendes nederlag i dag bliver så stort, at hun godt kan se, at uanset hvad Bruxelles giver af hensigtserklæringer, så vil det ikke kunne lykkes, siger Malene Wind.

Mistillid og nyt valg

Et nej til aftalen kan udløse et mistillidsvotum til Theresa May og hendes regering fra oppositionens leder, formanden for partiet Labour, Jeremy Corbyn. Dette er noget, han har truet med tidligere, hvis altså aftalen ikke skulle blive vedtaget tirsdag.

Hvis Jeremy Corbyn vinder mistillidsafstemningen i parlamentet, vil han få to uger til at forsøge at danne sin egen regering. Skulle han ikke have held med at danne den regering, så bliver der automatisk udskrevet et nyt parlamentsvalg.

- Jeg tror, at Theresa May vil gøre alt for at undgå, at der skulle komme et mistillidsvotum, for det kan åbne op for et nyvalg. Hun vil gøre alt for, at det ikke kommer til at ske - for så vil de konservative kunne miste magten til Jeremy Corbyn og Labour, lyder det fra professoren i EU-politik.

Et nyt parlamentsvalg kan under alle omstændigheder komme på tale, hvis det står til Jeremy Corbyn. Han har nemlig også stillet det forslag, at briterne skal stemme om en ny regering, så man kan komme ud af den politiske stilstand omkring brexit, som parlamentet i øjeblikket befinder sig i.

Ny afstemning

En løsning på hele brexitproblemet for Theresa May kan være, hvis hun vælger at udskrive en ny folkeafstemning.

- Der er ikke noget i vejen for, at Theresa May udskriver en ny folkeafstemning. Det kan være en let måde at få løst det hele, altså at spørge folket, om de vil blive eller forlade EU. En afstemning vil kunne give hende den folkelige opbakning til at blive i EU.

- Det ville være det stærkeste trumfkort at lade briterne komme til orde og så følge deres ønske. Målinger viser, at de gerne vil blive i EU nu.

Bliver alligevel

EU-domstolen kom kort før jul med en håndsrækning til den hårdt prøvede britiske premierminister. Storbritannien kan godt blive i EU, hvis politikerne og folket ønsker det. Faktisk skal Storbritannien ikke engang spørge de andre medlemslande om lov til at blive i EU, har EU-domstolen besluttet.

Årsagen til beslutningen er, at brexitafstemningen fra 2016 var vejledende og ikke juridiske bindende.

Theresa May har åbnet op for, at hun kan overveje at lade Storbritannien blive i EU. Det gjorde hun mandag i en tale, hvor hun fortalte, at en konsekvens af et nej-resultat tirsdag aften kan blive, at hun ikke trækker landet ud af EU.

- Jeg tror ikke, at hun bare vælger at stoppe brexit. Theresa May kan bede EU om at udskyde brexit i to år, og så kan alting nå at ændre sig i løbet af den tid. Der kan være kommet nye politikere til, som vælger at trække det hele tilbage, forklarer Marlene Wind.

Hvilket scenarie Theresa May vælger for Storbritanniens exit fra EU, må tiden, premierministeren og parlamentet vise.