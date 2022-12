EU advarer Musk

Der er røde linjer, og der er sanktioner.

Det er beskeden fra EU til mangemilliardær Elon Musk, efter at Twitter-ejeren torsdag lukkede en håndfuld prominente journalisters konti på det sociale medie.

Fredag reagerer EU-kommissær Vera Jourova på nyheden. Det sker netop på Elon Musks platform.

- Nyheder om vilkårlig suspension af journalister på Twitter er bekymrende, skriver hun på Twitter.

- Elon Musk bør være opmærksom på det. Der er røde linjer. Og sanktioner snart, skriver Jourova med henvisning til et direktiv om digitale services og respekt for pressefrihed.

Hun kommer dog ikke nærmere ind på de mulige sanktioner.

Det er bekymrende, at Elon Musk har smidt flere journalister på Twitters port, mener EU. (Arkivfoto) Foto: Samuel Corum/Ritzau Scanpix

Det var den amerikanske avis The New York Times, der torsdag kunne fortælle, at flere prominente journalister var blevet smidt på porten af Twitter.

Skridtet er det seneste i rækken af ændringer hos Twitter, efter at Tesla-ejeren, Elon Musk, satte sig i direktørstolen.

Også Tyskland har rettet kritik mod Elon Musks beslutning.

- Pressefrihed kan ikke slås til og fra efter en pludselig indskydelse, skriver det tyske udenrigsministerium på sin officielle Twitter-profil.

- Journalisterne nedenfor kan ikke længere følge os, kommentere og kritisere. Det har vi et problem med, Twitter, lyder det videre.

De lukkede konti tilhører blandt andre Ryan Mac, som er journalist ved The New York Times, og Drew Harwell fra konkurrenten The Washington Post.

Det er uklart, hvad de berørte journalister har til fælles, og hvorfor de er blevet udelukket.

På journalisternes konti fremgår det, at deres profiler er blevet lukket, og at Twitter lukker konti, der 'overskrider Twitters regler'.

Udelukkelsen kom, dagen efter at Twitter udelukkede 25 brugere, som overvågede flyaktivitet, herunder privatfly ejet af milliardærer og andre højtprofilerede personer, blandt andre Elon Musk selv.

Nogle af de udelukkede journalister har skrevet eller tweetet om profilerne, der overvågede privatfly. Nogle har skrevet kritiske artikler om Elon Musk og hans Twitter-ejerskab. Flere af dem havde tusindvis af følgere på platformen.