EU beder Iran respektere atomaftalen

EU og tre af de europæiske lande, der har indgået atomaftalen med Iran, opfordrer iranerne til fortsat at overholde aftalen.

De giver udtryk for dyb bekymring, efter at Iran har meddelt, at det vil trække sig fra dele af aftalen.

Det skriver EU's udenrigschef, Federica Mogherini, i en fælles udtalelse med udenrigsministrene fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

I udtalelsen skriver de fire europæiske ledere, at de 'beklager genindførelsen af sanktioner' fra USA's side.

De understreger, at de fortsat står fast på atomaftalen og dens indhold, herunder 'at hæve sanktionerne til gavn for det iranske folk'.

EU vil fortsat forsøge at 'muliggøre fortsættelsen af lovlig handel med Iran' trods de amerikanske sanktioner, hedder det i meddelelsen.

Iran har meddelt, at landet vil trække sig delvist fra atomaftalen, der blev indgået i 2015.

Det fremgår af et brev fra præsident Hassan Rouhani til ambassadørerne fra de resterende lande i aftalen - Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland.

USA's præsident, Donald Trump, trak for et år siden USA ud af aftalen og har siden indført en række sanktioner mod Iran.

- Iran vil genoptage berigelse af uran på højt niveau, hvis stormagterne ikke holder deres løfter i henhold til atomaftalen, sagde den iranske præsident onsdag i en tv-transmitteret tale.

Rouhani gav de resterende lande i aftalen to måneder til at realisere deres løfter om at beskytte Irans olie- og banksektor mod USA's sanktioner.

- Vi afviser ethvert ultimatum, lyder det i meddelelsen fra EU og de tre europæiske lande torsdag.