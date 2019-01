EU-boss afviser May og ser øget risiko for kaotisk brexit

Den skilsmisseaftale, som EU har forhandlet med Storbritannien, er den eneste og bedste, der er mulig, konstaterer EU-Kommissionens formand.

Han er bekymret over udsigten til en papirløs skilsmisse, og risikoen for det er øget, lyder hans vurdering i en tale i Europa-Parlamentet i Bruxelles onsdag.

- Udtrædelsesaftalen står ikke til genforhandling, siger Jean-Claude Juncker.

Dermed følger Juncker i samme spor som flere medlemslande og EU-præsident Donald Tusk, som tirsdag aften sendte en klar afvisning via sin talsmand.

May sagde tirsdag, at hun vil rejse til Bruxelles for at få genforhandlet den udtrædelsesaftale, som britiske parlamentarikere er utilfredse med.

- Mange i Underhuset - både dem, der stemte for og imod - vidste det på forhånd, siger Juncker om EU's nej til en genforhandling.

Den britiske premierminister har ifølge sin talsmand erkendt, at "det ikke bliver let", og at hun "vil møde modstand mod at genåbne" aftalen.

- Kendsgerningerne er klare: EU siger, at man ønsker en britisk afsked med en aftale. Vi ønsker at forlade EU med en aftale. Aftalen, som er indgået med EU, blev stemt ned i parlamentet med 230 stemmer.

- Derfor bliver vi nødt til at foretage ændringer i den aftale, hvis vi skal vinde den parlamentariske støtte, siger talsmanden.

Kommissionens formand vil "holde tæt kontakt med May", lover han. Han erklærer, at han fortsat tror på, at det kan ende med en aftale.

Men.

- Den afstemning, der var i går, har øget risikoen for, at Storbritannien forlader EU på en ikke velordnet vis, siger Juncker.

Underhuset stemte tirsdag om syv ændringsforslag.

Et af dem gik på, at May skal søge "alternative løsninger" til den bagstopper, der er en sikkerhedsordning, der skal forhindre, at man må etablere en hård grænse mellem Nordirland og Irland. Det blev vedtaget.

Men det er slet ikke muligt, mener kommissionsformanden.

- Disse særaftaler er ikke en ny ting. Det er noget, vi allerede har talt om. Det står også i vores erklæring. Konceptet er ikke en konkret plan. Det er ikke en operationel løsning, siger Juncker om Mays plan.

/ritzau/