EU: Brexit udskudt IGEN

Den efterhånden rituelle dans mellem EU-landene og Storbritannien fortsætter.

EU's medlemslande har godkendt en udsættelse af brexit til 31. januar 2020. Datoen er dog fleksibel. Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Dermed skal vi formentlig vente tre måneder mere, før Storbritannien officielt træder ud af EU.

Aftalen mellem EU og Storbritannien om en udsættelse indeholder dog muligheden for, at Storbritannien af egen drift kan få lukket den hjemlige brexit-godkendelse og træde ud på et tidligere tidspunkt før 31. januar næste år.

Med udsættelsen af brexit må premierminister Boris Johnson sande, at hans løfte til den britiske befolkning (landet ud af EU 31. oktober med 'no ifs, no buts' - ingen hvis'er eller men'er) er kollapset.

I stedet vil Johnson senere mandag forsøge at få Underhuset i det britiske parlament til at stemme for udskrivelsen af et parlamentsvalg i december.

Det kræver som udgangspunkt to tredjedele flertal, hvilket den britiske regering får svært ved at mønstre i et parlament, hvor især det store oppositionsparti Labour er imod idéen om et valg, før brexit er endeligt på plads.

Måske redningsplanke

Boris Johnson kan imidlertid være hjulpet godt på vej af et ændringsforslag fra oppositionspartierne Liberaldemokraterne og skotterne, SNP.

De to partier står således bag et forslag om at afholde parlamentsvalg 9. december, og da dette forslag er et ændringsforslag til de ellers fastlagte parlaments-samlinger, hvor det som nævnt kræver to tredjedele at ændre på datoerne, er 50 pct. af stemmerne nok til at gennemtrumfe valget 9. december.

Søndag sagde en kilde i premierministerens kontor, at hvis det ikke mandag lykkes at få vedtaget at udskrive valg, så vil regeringen se på alle forslag, som oppositionen har til en anden brexit-løsning, skriver Ritzau.

Storbritannien skulle efter planen have været ude af EU 29. marts.