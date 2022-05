EU-dom: Nu må minister ændre danske regler

Efter en EU-dom er der behov for at ændre de danske regler om myndigheders adgang til at indhente loggede teleoplysninger.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

EU-domstolen har 5. april i år afsagt en dom om de irske logningsregler, og det betyder altså, at de danske regler må ændres, så de bliver i overensstemmelse med EU-retten.

Det vil justitsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætte et lovforslag om efter sommerferien.

Det ærgrer dog Tesfaye, at reglerne nu må ændres.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at regeringen gerne havde set, at EU-Domstolen var kommet frem til et andet resultat, siger han.

- Og at det var muligt at benytte oplysninger, der er logget generelt og udifferentieret med henblik på at beskytte den nationale sikkerhed, til også at retsforfølge grov kriminalitet som for eksempel mord og voldtægter.