EU forbyder salg af bestik og tallerkener af engangsplastik

Europa-Parlamentet har onsdag eftermiddag stemt for at forbyde blandt andet tallerkener, bestik, sugerør og vatpinde af engangsplastik.

Det sker for at mindske forureningen af verdenshavene.

Aftalen om forbuddet, der blev vedtaget med et overvældende flertal, blev allerede uformelt indgået mellem medlemslandene, EU-Kommissionen og parlamentet sidste år.

Men med det samlede parlamentets godkendelse kan forbuddet nu træde i kraft. Det ventes at blive implementeret fra 2021.

Det er ikke kun tallerkener, bestik, sugerør og vatpinde af plastik, der bliver forbudt. Også ballonholdere af plastik er omfattet af forbuddet.

I debatten inden afstemningen rokkede netop balloner ved nogle af parlamentarikernes følelser.

- Vi skal være innovative, men vi skal jo ikke tage det sjove fra folk. Det er ude af proportioner. Vi skal ikke sidde her i parlamentet og sige, at nu er det slut med sjov og ballade, lød det fra tyske Peter Liese.

Med loven har man også sat et mål om, at 90 procent af alle plastikflasker bliver indsamlet til genbrug inden 2029.

Derudover skal plastflasker indeholde minimum 25 procent genbrugt plastik senest i 2025 og 30 procent i 2030.

Margrete Auken, der sidder i Europa-Parlamentet for SF, har siddet med under forhandlingerne.

Hun glæder sig over resultatet og roser samtidig kommissionen for at have "fundet vejen, sandheden og lyset".

- Det er jeg taknemmelig over. Det er blevet en folkesag. Det er en god lov, men vi må huske, at det kun er det første skridt, der bringer os videre, sagde hun under debatten.

560 stemte for aftalen, 35 var imod, og 28 undlod helt at stemme.