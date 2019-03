EU-forhandler: EU er klar til at håndtere brexit uden aftale

EU har forberedelserne i orden, hvis det ender med, at Storbritannien vinker farvel til EU uden en udtrædelsesaftale.

Det er meldingen fra EU's chefforhandler, Michel Barnier, der onsdag formiddag taler i EU-Parlamentet i Strasbourg.

- Vi har aldrig arbejdet for, at Storbritannien skulle træde ud uden en aftale. Vi har aldrig ønsket, at det skulle ske. Men hvis det skulle ske, er EU parat til at håndtere den situation, siger han.

Michel Barnier taler i parlamentet, efter at det britiske Underhus tirsdag aften nedstemte premierminister Theresa Mays exitaftale med EU.

Flertallet savnede garantier for, at Storbritannien ikke bliver bundet til EU's toldunion på ubestemt tid på grund af den åbne grænse mellem Irland og Nordirland.

Mandag aften var Theresa May i Strasbourg for at få forhandlet juridiske justeringer på plads i netop dette spørgsmål med Jean-Claude Juncker, der er formand for EU-Kommissionen.

Efterfølgende sagde Juncker på et pressemøde, at det var de sidste forhandlinger.

Det gentager Michel Barnier onsdag.

- Vi er gået så langt, som vi har kunnet, når vi skulle respektere Irland og holde freden, siger han.