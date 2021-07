EU godkender plan til genstart af den danske økonomi

Finansminister Nicolai Wammen har tirsdag fået godkendt Danmarks plan for at genstarte dansk økonomi.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

I alt har 12 lande fået godkendt deres plan.

Planen har titlen 'Fart på den grønne omstilling' og er blevet godkendt af alle EU-lande på et EU-finansministermøde.

Godkendelsen betyder, at Danmark modtager 11 milliarder kroner til investeringer i grøn omstilling, klima og digitalisering, står der i pressemeddelelsen.

Genopretningsplanen skal understøtte Danmarks grønne ved ud af coronakrisen og give en hånd til danske arbejdspladser og virksomheder.

- Under coronakrisen har vi i Danmark vedtaget en række store, grønne aftaler, der både skal holde hånden under danske arbejdspladser og virksomheder og samtidig sikre en grøn vej ud af krisen. En grøn genstart vil også bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse grønne målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent frem mod 2030. Midlerne fra EU’s genopretningsfond skal bidrage med finansiering hertil, og jeg er stolt af, at den danske genopretningsplan er en af de grønneste i EU, siger finansminister Nicolai Wammen.

Vil skabe 8000 nye jobs

59 procent af pengene er øremærket til grønne initiativer, hvilket er et godt stykke over EU's krav på mindst 37 procent.

Europa-Kommissionen vurderer, at genopretningsplanerne samlet set vil give 8000 nye job i Danmark og øge vores BNP med 0,4-0,7 procent årligt fra 2021 til 2025.

Udover Danmark har 11 andre lande fået godkendt deres genopretningsplan. Det gælder blandt andre Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland.

Landene forventes at modtage de første udbetalinger i løbet af denne sommer.