EU: Han er præsident

EU-Parlamentet har vedtaget, at man vil anerkende venezuelansk oppositionsleder som præsident

Venezuelas præsident hedder Juan Guaidó og ikke Nicolás Maduro.

Det er nu den officielle holdning i EU efter en afstemning i parlamentet, hvor der er flertal for, at man anerkender oppositionslederen Guaidó som præsident frem for den hidtidige mand på posten, Maduro.

Det skriver flere internationale medier.

Dermed læner EU sig op ad holdningen fra blandt andre USA, som heller ikke anerkender Maduro som landets leder.

Flere EU-lande har løbende tilkendegivet deres holdninger uafhængigt af hinanden, men nu kommer EU altså også med en samlet udmelding.

Den 35-årige Juan Guaidó, der siden den 3. januar har været formand for nationalforsamlingen, udråbte i sidste uge sig selv til midlertidig præsident for Venezuela, der befinder sig i en dyb økonomisk og politisk krise.

Han og de lander, der bakker op om ham, kræver, at der bliver udskrevet valg i landet. Det sker blandt andet på baggrund af det seneste præsidentvalg, som man mener ikke er foregået efter internationale standarder.

Mens Guaidó bakkes op af blandt andre Brasilien og en stribe vestlige lande, bakker blandt andet Kina, Rusland og Cuba stadig op om Maduro.

Maduro har nægtet at træde tilbage fra præsidentposten, og han har beskyldt USA for at lave kupforsøg imod ham.

