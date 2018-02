EU har planer om at bygge nyt konferencecenter til en milliard kroner

EU står til at miste omkring 100 milliarder i forbindelse med det forestående Brexit, men det har ikke fået medlemmerne af parlamentet og kommissionen til skære ned for forbruget – tværtimod.

Det store konferencecenter Centre de Conference Albert Borschette, der ligger i EU-kvarteret i Bruxelles, er ifølge EU for nedslidt og ikke tidssvarende. Derfor skal der bygges et nyt. Den nye bygning er budgetteret til at koste en milliard kroner.

Ifølge repræsentationschefen for EU-Kommissionen i Danmark, Stina Soewarta, så giver det god mening, at EU bygger et nyt konferencecenter i Bruxelles.

– Man kan vælge at renovere den gamle bygning, men så kan man ikke holde møder derinde undervejs, og så skal man ud og leje lokaler. Med denne løsning, så er der stadig mødelokaler, og man får nogle nye og mere tidssvarende

Planen er, at kontrakten på bygningen skal underskrives i 2019 - samme år som Storbritannien forlader EU, og den skal være færdigbygget i 2023.

God investering

Anders Primdahl Vistisen, der sidder i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, forstår ikke prioriteringen ved at bruge det store pengebeløb på et ny konferencecenter.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at mens EU står til at miste op mod 100 milliarder kroner om året som følge af Brexit, så vil man bruge over 1 milliard kroner på et konferencecenter, der ikke er brug for. Det er jo ikke sådan, at der ikke er konferencefaciliteter i Bruxelles, så EU må spænde livremmen ind og bruge de eksisterende bygninger, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Hos EU-kommissionen vurderes det, at udgifterne til et nyt konferencecenter hurtigt blive tjent hjem igen.

­– Det vil komme til at koste noget at bygge den nye bygning, men i løbet af seks et halv år vil den have tjent sig selv hjem igen. Det er regnet ud fra, hvad det ville koste, hvis man skulle ud i byen og leje lokaler til de samme møder, fortæller Stina Soewarta til Ekstra Bladet.

Ingen mådehold

I januar i år fortalte formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, at medlemslandene i EU skal betale mere til fælleskassen i fremtiden. Det forhøjede medlemskontingent er for at dække det økonomiske hul på omkring 100 milliarder kroner om året, som Storbritanniens exit forventes at efterlade.

Den milliard kroner, som den nye bygning forventes at koste, skal finansieres af de snart 27 medlemslandes EU-kontingent. Pengene til EU bliver betalt over borgerens skat og moms.

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker har tidligere udtalt, at medlemskabet af EU koster skatteyderne omkring en kop kaffe om dagen.

– Mens EU prædiker mådehold og budgetdisciplin hos landene, er der ingen smalle steder hos unionen selv. EU ønsker, at landene skal betale 20 procent mere for at dække tabene efter Brexit, fordi EU ikke vil spare på sit budget. Og samtidig vil man bygge et konferencecenter til mere end en milliard kroner. Det er en hån mod borgerne, siger Anders Primdahl Vistisen.

Det er ikke muligt for EU at låne penge, da de ikke må skylde nogen noget. Derfor har EU-kommissionen startet budgetdiskussionen nu, da man skal finde ud af, hvad pengene skal bruges på – men også, hvor de skal komme fra.

Repræsentationschef Stina Soewarta erkender, at timingen måske ikke er optimal, men at det har været nødvendigt, da man gerne vil være på forkant med budgetterne inden 2020.

Sidst EU kunne åbne en ny bygning i Bruxelles var i 2016, da Det Europæiske Råd og Ministerrådet fik den såkaldte Europabygning. Her skal der fremover holdes EU-topmøder, ministerrådsmøder og multilaterale topmøder.