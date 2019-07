EU-kaos fortsætter med Vestager som joker: Regeringschefer fanget i Bruxelles

Forhandlinger om EU-topposter genoptages for tredje dag. Mette Frederiksen kæmper stadig for toppost til Vestager

Margrethe Vestager kan være på nippet til at nuppe en toppost i EU onsdag.

I dag fortsætter forhandlingerne fra kl. 11.00 blandt EU's 28 stats- og regeringschefer nemlig på tredje dag - uden at de vigtige herrer og damer har kunnet løse en kabale for, hvordan de fem magtfulde formandsposter for EU-institutionerne (samt en række underordnede poster) skal fordeles.

Og netop en af de subsidiære poster ser nu ud til at kunne gå til danske Margrethe Vestager, som af flere diplomatkilder vurderes til at være færdig i spillet om de mest magtfulde poster som formand for Europa-Parlamentet og EU-kommissionen.

Men Vestager kan ifølge både TV2's og EU-mediet Politicos efterretninger være på vej til at få jobbet som 1. vicepræsident i EU-Kommissionen. En stilling, som af flere medier ser ud til at blive betydelig styrket.

Øverst på kransekagen

Det vil i givet fald være en trøstepræmie for Margrethe Vestager, der klart har sagt, at hendes 'plan A' var at få en af de øverste poster på EU-kransekagen.

Der er dog også den mulighed, at Vestager indtager posten som udenrigschef, hvis man skal tro Süddeutsche Zeitungs seneste liste.

Skal man tro @SZ stod @vestager til at blive udenrigsboss, da mødet blev afbrudt. Italien og de østeuropæiske lande strittede imod kompromis #dkpol #eudk https://t.co/Bc5wmGdN0k — Jonas Sahl (@JonasSahl) July 1, 2019

Mens du sov: Satte stopper for Mettes livline til EU-forhandlinger

EU-forhandlingerne har det seneste døgn udviklet sig til lidt af et kaos, efter EU-præsident Donald Tusk efter de formelle forhandlinger søndag kl. 23.00 pludselig hævede 'den arbejdende middag' og overgik til kaotiske en-til-en-natteforhandlinger med stats- og regeringscheferne.

Også Mette Frederiksen, der som nybagt statsminister er lysegrøn debutant ved dette EU-topmøde. Mette Frederiksen har sagt, at hun vil kæmpe for danske navne fremfor socialdemokratiske, selvom hollandske Frans Timmermans er et af de stærke kort i kabalen - samt det navn, som ifølge Politico lige nu ser ud til at blive kommissionsformand.

Men heller ikke de natlige forhandlinger førte til noget resultat, hvorfor forhandlingerne fortsatte over morgenmaden mandag indtil et stykke efter middag.

Derpå konkluderede Tusk, at der fortsat ikke var et brugbart resultat og stavnsbandt alle EU's landechefer til at blive Bruxelles endnu en nat, før de kunne komme hjem til deres 'day jobs': rent faktisk at deres regeringer.

Og der er vi altså nu: Nye forhandlinger fra 11.00 tirsdag.

