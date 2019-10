EU-lande lover hinanden et stop for våbeneksport til Tyrkiet

EU-landene har mandag givet hinanden håndslag på indtil videre at stoppe eksporten af våben til Tyrkiet, efter at tyrkisk militær for nylig har indledt en offensiv i Syrien.

Det bekræfter flere kilder fra et EU-møde i Luxembourg, og det fremgår af konklusioner fra et møde mellem medlemslandenes udenrigsministre.

- Medlemslandene forpligter sig på stærke nationale holdninger, hvad angår deres våbeneksport til Tyrkiet, hedder det i konklusioner fra mødet.

Der henvises særligt til en EU-aftale fra 2008 om våbenkontrol. Det hedder i den aftale:

"Medlemsstaterne skal nægte eksporttilladelse, hvis der er en klar risiko for, at den påtænkte modtager vil anvende den militærteknologi eller det militærudstyr, der skal eksporteres, aggressivt mod et andet land eller til at forsvare et territorialt krav med magt".

Aftalen er ifølge en diplomat skruet sammen, så hvert enkelt medlemsland forpligter sig til at suspendere eksporten af våben til Tyrkiet.

Der er ikke tale om et fælles EU-forbud, da det vil tage længere tid at gennemføre, lyder én udlægning af teksten.

Danmark er sammen med Tyskland og Frankrig blandt de lande, der har presset på for et samlet EU-stop for våbensalg til Tyrkiet.

Tyrkiets offensiv i Syrien har ifølge EU-landenes udenrigsministre haft "dramatiske konsekvenser".