EU-lande opgiver at besætte topjob: Vestager i problemer

Der samlede sig ikke opbakning bag Margrethe Vestager som ny spids i EU ved nattens forhandlinger.

Det var ellers planen, at EU's stats- og regeringschefer skulle sætte navne på personer til flere topjob i EU i forbindelse med et topmøde torsdag.

Men det lykkedes ikke. I stedet har EU-landenes ledere besluttet at mødes igen 30. juni. Det oplyser EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde.

- Topmødet har haft en fyldig debat om nomineringer, og vi har også taget hensyn til udtalelser fra Europa-Parlamentet.

- Der er ikke flertal for nogen kandidat, og Det Europæiske Råd er enedes om, at der er brug for en samlet pakke, der tager hensyn til EU's mangfoldighed, siger Tusk.

EU-præsidenten vil i den kommende periode have nye konsultationer - også med Europa-Parlamentet, bekræfter han.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, betoner vigtigheden af, at man finder en kandidat, som EU-Parlamentet kan acceptere.

Traktaten siger, at stats- og regeringscheferne skal nominere en kandidat, mens EU-Parlamentet skal godkende denne ved en afstemning.

- Vi vil ikke have en krise med parlamentet, og at den, som vi foreslår, ikke bliver accepteret. Det vil ikke være godt for unionen og for de næste fem år, siger Merkel.

Hun kalder diskussionen natten til fredag for meget intens, men også meget venskabelig.

Den nuværende formand for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, morer sig på pressemødet over, at han tydeligvis ikke er så nem at erstatte. Til spørgsmålet om, hvorfor han tror, det bliver nemmere at enes 30. juni, svarer han:

- Det forventer jeg egentlig ikke. Men det skal jo gøres.

EU-traktaten siger, at stats- og regeringscheferne skal nominere en kandidat, og denne skal så godkendes af Europa-Parlamentet ved en afstemning.

Processen med besættelse af topposter er kompliceret af, at EU-Parlamentet er fragmenteret efter valget, så de to største grupper ikke længere kan mønstre et flertal.

Forhandlinger i parlamentet efter EU-valget i slutningen af maj har ikke ført til et klart billede af, hvem der kan samle et flertal i EU-Parlamentet.

Den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager er en blandt flere kandidater til posten som formand for EU-Kommissionen.

Det ekstra topmøde vil ifølge Ritzaus oplysninger finde sted sidst på eftermiddagen.

Det er samme dag, som lederne fra de fire store EU-lande Tyskland, Frankrig, Italien og Storbritannien samt Tusk og Juncker er kommet tilbage fra G20-topmøde i Osaka i Japan. Juncker siger, at de også vil tale om sagen i Osaka.