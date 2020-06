EU-ledere skal til første fysiske topmøde i månedsvis

Næste gang kan statsminister Mette Frederiksen (S) ikke blot tænde computeren på kontoret på Marienborg, når hun skal forhandle budget i EU.

Efter flere måneder med resultatløse videomøder kan det igen blive alvor, når et kompromis om unionens billionbudget for de næste syv år skal indgås.

EU-præsident Charles Michel indbyder de 27 stats- og regeringschefer til topmøde med fysisk fremmøde. Det skriver Michels talsmand på Twitter.

Mødet vil finde sted i Bruxelles 17. og 18. juli. Det indledes klokken 10. Nærmere detaljer følger, skriver talsmanden.

Det er dermed fortsat uklart, hvordan man vil håndtere dette topmøde i praksis.

Et topmøde er således ikke kun for de 27 stats- og regeringschefer. Det er et arrangement, der normalt involverer i hundredvis af diplomater - og vældigt mange journalister samlet i et stort rum.

EU's stats- og regeringschefer var senest samlet i februar. De almindelige ministerrådsmøder i EU blev indstillet midt i marts på grund af coronavirus.

Siden blev indført en historisk ny arbejdsform, hvor ministrene løbene har holdt videokonferencer - og i perioder vældigt mange af dem.

Charles Michel har som mange diplomater sagt, at man har brug for fysisk fremmøde for faktisk at kunne forhandle en aftale om budgettet, der ifølge et forslag fra EU-Kommissionen bør være på 1100 milliarder euro.

Danmark ønsker det lavere. Statsministeren sagde på et videotopmøde i sidste uge, at hun i forhandlingerne går efter et budget, der kommer så tæt på 1050 milliarder euro som muligt. Det har Folketinget givet mandat til.

EU-landene afventer fortsat et kompromisforslag fra Michel.

I tillæg til budgettet skal EU-landene drøfte en stor genopretningsfond, der i første omgang finansieres gennem lån på kapitalmarkederne.

Så langt er landene enige. Men de er uenige om, hvordan pengene, hvis formål er økonomisk genopretning efter coronakrisen, skal fordeles.

Flere stats- og regeringschefer, og blandt dem Mette Frederiksen, efterlyste fredag 19. juni, at EU-landene snarest får budgettet for perioden 2021-27 på plads. Det er vigtigt for det europæiske samarbejde, sagde hun.

Samme pointe betonede også forbundskansler Angela Merkel i Tyskland, som overtager det roterende formandskab i EU 1. juli - onsdag i næste uge.