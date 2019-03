EU-Parlamentet vil knuse russiske trolde med stærkt forsvar

Internettets troldehær opruster, og derfor skal EU-landene være på vagt.

Det mener EU-Parlamentet, der er bekymret for deling af misinformation og propaganda fra især Rusland på internettet.

Parlamentet opfordrer EU til, at det ydre skjold mod internettets "trolde" bliver forbedret.

- Det her handler om vores frie ret til at stemme og have et demokrati, hvor andre lande ikke bestemmer, hvordan vi skal udøve vores demokratiske ret, siger europaparlamentariker Jeppe Kofod (S).

Parlamentet mener eksempelvis, at EU's særlige enhed, der bekæmper propaganda og falske nyheder, East StratCom, bør forstærkes.

Sidste år blev det afsløret, at russiske myndigheder har brugt Twitter til at påvirke den politiske debat i USA om vaccinationer.

Man opdagede, at mange debatindlæg kom fra russiske adresser.

Ifølge CNN fandt man såkaldte "trolde-konti" med forbindelser til firmaet Internet Research Agency.

Det ligger i Sankt Petersborg i Rusland og menes at blive brugt af Ruslands regering til at fremme russiske interesser via påvirkning på internettet.

Der har også været forlydender om russisk indblanding i Storbritanniens folkeafstemning om EU i 2016 og i det amerikanske præsidentvalg samme år.

Forsvarets Efterretningstjeneste har også advaret om, at Rusland vil forsøge at blande sig i folketingsvalget senere i år.

Fra EU-Parlamentets side opfordrer man også de sociale medier til at tage affære.

- De har et kæmpe ansvar for at afsløre de her profiler, og når der er decideret fake news, skal de klarlægge, hvem der står bag, lyder det fra Jeppe Kofod.