EU-Parlamentet vil låse bagdøren for kinesisk spionage

De forestående planer om et kinesisk 5G-netværk flere steder i Europa er bekymrende, og det skal EU gøre mere for at håndtere.

Det mener EU-Parlamentet, der opfordrer til handling på EU-plan mod de sikkerhedstrusler, der kan være forbundet med Kinas voksende teknologiske tilstedeværelse i EU.

Det er særligt påstandene om, at kineserne ved etableringen af 5G-netværket kan have indbyggede "bagdøre", der bekymrer EU-Parlamentet.

"Bagdørene" kan gøre det muligt for kinesiske myndigheder at få uautoriseret adgang til private og personlige data, lyder mistanken.

Parlamentet opfordrer også EU-Kommissionen til at give EU's agentur for cybersikkerhed, Enisa, mandat til at arbejde på en certificeringsordning. Den skal sikre, at udbredelsen af 5G i EU opfylder de højeste sikkerhedsstandarder.

Mange af bekymringerne om 5G-netværket omhandler det kinesiske telefirma Huawei.

I Danmark står selskabet til at få en hovedrolle i TDC's opbygning af 5G-netværket. Men i flere vestlige lande er Huawei blevet udelukket på grund af mistanke om spionage fra de kinesiske myndigheders side.

Det er dog endnu uvist, om TDC ender med at bruge Huawei som leverandør.

Tirsdag vedtog parlamentet desuden en forordning, der betyder, at man opretter en ordning for certificering for cybersikkerhed. Den skal gælde i hele EU.

Den skal sikre, at produkter, processer og tjenester, der sælges i EU-landene, opfylder en række standarder for cybersikkerhed.

- Denne lovgivning gør det muligt for EU at holde trit med sikkerhedsrisiciene i den digitale verden i de kommende år, siger den tyske ordfører, Angelika Niebler.

- Lovgivningen er en hjørnesten i Europas bestræbelser på at blive en global aktør inden for cybersikkerhed. Forbrugerne og industrien skal kunne have tillid til it-løsninger.