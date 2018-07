EU-politikernes bonus-fidus: Scorer gratis rejser for dine penge

EU-parlamentarikerne scorer massive bonuspoint til sig selv på at rejse for skatteborgernes penge

Når politikerne i EU rejser Europa tynd, scorer de selv alle bonuspointene for de dyrt indkøbte flybilletter.

Og der er mange point at hente for parlamentarikerne.

Rina Ronja Kari, parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, har indvilget i at lægge sine point frem.

Det seneste år har hun haft 72 flyvninger. Alle har været på økonomi flex-klasse på nær en, hvor hun blev opgraderet til business class.

Gratis rejser



Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU, mener, at flypointene skal gå tilbage til parlamentet. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Og med de mange point scorer parlamentarikeren muligheden for at score en masse gratis rejser. Modsat offentlige institutioner i Danmark scorer parlamentarikerne nemlig selv pointene, i stedet for at de går til at få rabatter på de næste flyvninger.

Samlet har hun indsamlet 129.824 bonuspoint.

Ekstra Bladet har bedt Ole Kichert Christensen, der er luftfartsekspert og adm. direktor for check-in.dk om at beregne, hvordan de mange point kan bruges. Og det er ikke smårejser, som der er mulighed for at komme på. Således udløser pointene muligheden for enten:

Seks returbilletter på SAS Go til en europæiske destination (eks. London, Paris eller Mallorca).

Tre returbilletter på SAS go til Interkontinental destination (eks. Tokyo, New York eller San Francisco).

16 returbilletter på SAS go til danske indenrigsruter.

Selv om Rina Ronja Kari får pointene, er hun langt fra tilfreds. Tværtimod synes hun, at systemet skal laves om:

– Problemet er grundlæggende, at vi har et system, hvor vi får i hoved og røv. Bonuspointene taler ind i, at vi får lov at rejse en helt masse gratis. Vi får en rigtig god løn, vi får flotte diæter, vi får betalt vores rejser, og når vi så oveni får betalt vores private rejser, bliver det for meget, siger hun.

Besynderligt

Daniel Freund er ansvarlig for EU integritet i Transparency International, og han mener, at pointene bør tilfalde parlamentet i stedet for politikerne:

– Generelt vil det give mest mening, at politikerne køber de billigste flybilletter. Hele ideen med bonuspoint er at få folk til at købe de dyreste flybilletter, og hvis pointene tilfaldt parlamentet vil en del af incitamentet til at købe de dyre billetter forsvinde, siger han.

Også Wouter Wolfs, der forsker i EU-administrationen ved Leuven Universitet, er kritisk over for, at parlamentarikerne selv beholder pointene.

– Jeg kendte ikke til det med disse point, men det er besynderligt, at parlamentarikerne kan beholde privilegier, der kommer af at bruge skatteborgernes penge, siger han.

Jamen, vi betaler jo skat af dem

Danske EU-politikere har tilsyneladende ingen problem med at score solide bonuspoint privat på de mange flyvninger for skatteborgernes penge.

Flere oplyser således, at pointene går til dem selv, men at de naturligvis betaler skat af dem.

Således skriver de tre socialdemokratiske EU-parlamentarikere Jeppe Kofod, Christel Schaldemose og Ole Christensen i en fælles mail.

Opgives til skat

’Vi følger til punkt og prikke reglerne for refusion af rejseudgifter, og fremlægger behørig dokumentation for Europa-Parlamentets administration jf. gældende regler. Ift. de bonuspoint vi måtte optjene i forbindelse med vores rejser, svares behørig dansk skat.’

Den radikale parlamentariker Morten Helveg Petersen oplyser ligeledes, at det opgives til Skat, i fald han bruger pointene, ligesom Venstres Morten Løkkegaards assistent Ole Hammer skriver det:

’I forhold til bonuspoints følger Morten Løkkegaard de gældende regler og indberetter brugen til SKAT.’

I nødstilfælde

’Morten Løkkegaard bruger primært SAS Premium Economy-billetter, som giver ret til fast track, priority boarding og høj fleksibilitet. Alternativt bruges Brussels Airlines og deres tilsvarende Flex&Fast-biletter. Som MEP har man mulighed for at benytte sig af business-class billetter. Det har Morten Løkkegaard også gjort i nødstilfælde.’

Dansk Folkepartis Jørn Dohrmans rådgiver Frederik Høj Rühne oplyser i en mail, at med hensyn til ’bonuspointene er det ikke nogen, han benytter sig af’. Samme melding kommer fra Morten Messerschmidt og Rikke-Louise Karlsson.

Margrethe Aukens presse- og kommunikationsrådgiver, Sophie Bang Jakobsen, oplyser:

’Pointene har hun almindeligvis ikke tid til at rode med og derfor går de vel tilbage til luftfartsselskabet.’

Rina Ronja Kari oplyser, at hun blandt andet bruger pointene til ansatte:

– Køber rejser til folk, som vi alligevel skal have til Bruxelles, og som ellers ville få dækket deres rejse af andre puljer. Det kan for eksempel være ansatte i København eller aktive med et bestemt formål.

– Jeg har købt private rejser og derefter betalt den sparede udgift til Folkebevægelsen mod EU. Dermed putter jeg dem ikke i egen lomme, hvilket er vigtigt for mig, siger hun.

Ingen kommentar

Flere af parlamentarikerne er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets forespørgsel.

DF’s Anders Vistisen og den radikale Jens Rohde vil således ikke svare på, hvordan de bruger de opsparrede bonuspoint.

Ekstra Bladet har sendt flere mails til de tre politikere, men de svarer med stilhed.

De konservatives Bendt Bendtsen vil slet ikke tale med Ekstra Bladet, oplyser hans politiske rådgiver Xenia Hesting i en mail.