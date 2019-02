EU-præsident raser: - De har en særlig plads i helvede

Det er ikke nogen hemmelighed, at EU syntes, det var en ualmindelig dårlig idé, da Storbritannien stemte sig ud af unionen.

Og siden da har EU's ledere ved enhver kærkommen lejlighed beklaget sig over beslutningen.

Ikke desto mindre har de dog forsøgt i samarbejde med Storbritanniens premierminister, Theresa May, at komme frem til en form for aftale, der kan sikre en gnidningsfri brexit.

Men den del går som bekendt ikke så godt. Godt nok er det lykkedes May at lave en aftale med EU, men på hjemmefronten har hun mere end svært ved at få noget godkendt, så Storbritannien har derfor kurs direkte ud over afgrunden, idet landet lige nu ser ud til at forlade EU 29. marts uden nogen aftale.

Og særligt den del møder hovedrysten i EU.

Se også: Norsk minister advarer studerende mod Storbritannien

På et pressemøde sammen med den irske premierminister, Leo Varadkar, langede EU-præsident Donald Tusk onsdag således ud efter dem, der stod i spidsen for kampagnen for at melde Storbritannien ud af EU.

- Jeg har tænkt på, hvordan den særlig plads i helvede til dem, der promoverede brexit uden den mindste skitse af, hvordan det ville blive gjort sikkert, ser ud, lød det fra Tusk på pressemøde ifølge Reuters.

Tusk har understreget, at EU ikke er parat til at genforhandle en aftale med May, selvom det er hendes håb, efter at parlamentet har afvist den nuværende aftale. Det bliver i øvrigt bakket op af Jean-Claude Juncker, der er formand for Kommissionen.

Se også: Brexit nærmer sig: Britiske fabrikker forbereder nedlukning

- Lyder som himlen

Den kontante helvede-udmelding fra Tusk har fået flere brexit-tilhængere op ad stolene. Heriblandt Nigel Farage, der stod i spidsen for det højreorienterede UKIP-parti under brexit-afstemning.

- Efter brexit vil vi blive fri for ikke-valgte, arrogante bøller som dig og styre vores eget land. Det lyder mere som himlen for mig, tweeter Farage som svar på Tusk-udmeldingen.

Farage har efter brexit i øvrigt selv fået hård kritik, fordi han selv trak sig som leder for UKIP og dermed ikke har deltaget i forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU.

Donald Tusk skal torsdag mødes med Theresa May i endnu et møde i en nærmest endeløs række, hvor man forsøger at finde en løsning på det britiske dilemma.

Se også: May tager til Bruxelles med nye idéer og fornyet beslutsomhed

Tusk har onsdag holdt møde med det irske premierminister, Leo Varadkar. Varadkar udtrykker tilfredshed med, at EU bakker op om irske interesser i brexit-spørgsmålet. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Tusk lægger ikke skjul på, at man stadig gerne så, at Storbritannien ombestemmer sig og bliver i EU, som et flertal af befolkningen ifølge de seneste målinger ønsker. Han ved dog også godt, at det ikke umiddelbart er en mulighed lige nu.

- Lige nu betyder holdningerne for et brexit hos den britiske premierminister og oppositionsleder, at det ikke er en mulighed. I dag er der ikke nogen politisk styrke og et effektivt lederskab, der taler for at blive, siger han ifølge The Guardian.

Se også: EU-boss afviser May og ser øget risiko for kaotisk brexit

Theresa May har tidligere onsdag holdt pressemøde i Nordirland, hvor hun forsikrer, at man vil gøre alt, hvad man kan, for at forhindre en hård grænse til Irland. Et centralt spørgsmål i diskussionen om brexit, hvor et brexit uden aftale vil gå hårdt ud over nordirerne, idet der i så fald ikke vil være nogen aftale om grænseovergangen mellem de to lande.