EU ser frem til at tackle klimaforandringer sammen med Biden

FAKTA: Med disse ord bliver Biden taget i ed som præsident

Der er en stor set fast procedure for, hvordan den folkevalgte præsident bliver taget i ed som USA's nye præsident.

Det sker foran Kongressen i Washington D.C.

Den valgte præsident placerer sin venstre hånd på Bibelen og løfter den højre. Derefter gentager vedkommende efter Højesterets chefdommer eden.

Det er ikke et krav at bruge Bibelen, men USA's præsidenter har traditionelt svoret eden med venstre hånd på Bibelen.

Når det er gjort, er den nye præsident officielt udnævnt.

* Eden for præsidenten er som følger:

- I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.

* Vicepræsidenten skal også aflægge ed. Det sker kort før præsidenten. Eden for vicepræsidenten er den samme som for senatorer og medlemmer af Repræsentanternes Hus:

- I do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter: So help me God.

Kilde: USA's regeringshjemmeside.